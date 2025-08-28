Všichni do lavic – i obce se učí!

Říjen je ve znamení architektury, školství, energetiky a odpadového hospodářství. Devátého dne tohoto měsíce se v Kongresovém centru Praha, Komorní sál, vchod č. 5, 3. patro, koná 2. ročník konference Město a jeho architektura. Organizátoři a jejich partneři se chtějí soustředit na obnovu obcí po živelních katastrofách, jako jsou povodně, tornáda, a na to, jak předcházet opakování tragických událostí. Dále se chtějí zaměřit na zajištění kvalitního život obyvatel a rozvoj obce s důrazem na dostupné bydlení. Představen bude dotační titul Státního fondu podpor investic, či iniciativa Stavebnictví 4.0. ČVUT.
Dalším aspektem, který ovlivňuje kvalitu života v obci, je i dostupné školství. S tímto bodem se pojí problematika odměňování nepedagogických pracovníků v městech a obcích – v tomto bodě vítá SMO rozhodnutí vlády odložit financování těchto zaměstnanců obcemi a kraji na leden 2026, oproti původnímu záměru učinit tento krok v září 2025. Registrace na konference Svazu je otevřena na odkazu https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/registracni-formular-konference-mesto-a-jeho-architektura-2025. Více informací ke konferenci 9. října 2025 najdete na https://www.smocr.cz/cs/akce/konference-seminare-smo-cr/konference-mesto-a-jeho-architektura.
Konference Energetiky a odpadového hospodářství je připravena na 23. a 24. října rovněž v komplexu Kongresového centra Praha, sál Panorama, 1. p., vchod č. 5. S ohledem na úzké propojení energetiky a odpadového hospodářství se tato dvoudenní akce mimo jiné zaměří na energetické využití odpadů a na příležitosti, které nabízí spolupráce municipalit se soukromým sektorem, státem i dalšími obcemi. Konference dále nabídne praktické rady, jak využít blížící se konec těžby a používat uhlí k rozvoji obnovitelných zdrojů, modernizaci infrastruktury a posílení energetické soběstačnosti obcí. Program setkání se chce věnovat i technologiím pro menší obecní projekty s využitím ekologicky i ekonomicky výhodných možností vytápění, ohřevu vody a chlazení, stejně jako legislativním novinkám. Oficiální stránka akce a registrace je k dispozici na stránkách Energetická konference 2025 | www.smocr.cz.
Už tradiční Celostátní finanční konference SMO je letos posunutá na začátek prosince (9.-10.12., Kongresové centrum Praha, Jižní sály, 3. p., vchod č. 10). Na letošní XXVIII. celostátní finanční konferenci by měli přítomní debatovat o tom, jak efektivně financovat veřejné služby, využívat dotační možnosti, spravovat úspory. Podrobně se podíváme i na financování školských zařízení a zajímat nás budou i nové daňové povinnosti, místní poplatky, cla, pojistky a záruky. Informace, které účastníci konference získají, pomohou při definování strategických rozhodnutí pro nastavení dalšího směru rozvoje českých municipalit. Více na https://www.smocr.cz/cs/akce/celostatni-financni-konference. Dvoudennímu rokování bude jako vždy předcházet setkání starostek 8. prosince 2025 od 13:00 hod v Komorním sále, 3. p.
“Naším cílem je být pro obce partnerem, který je vždy krok před ostatními. Jako první jsme otevřeli otázku praktických dopadů nového financování nepedagogických pracovníků a nabídli obcím možnost seznámit se s nimi na webináři v rámci Hodinky regionálního rozvoje. Díky tomu mají naše obce jistotu, že s námi jsou vždy o krok napřed – ať už při řešení každodenních starostí, nebo při nečekaných změnách. Stejnou přidanou hodnotu přinášejí i naše podzimní konference – praktické, aktuální a vždy s důrazem na to, co obce skutečně potřebují,” zdůrazňuje předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.