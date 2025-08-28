Všichni do lavic – i obce se učí!

Autor:
  15:46
Svaz měst a obcí České republiky (SMO), partner ČTK Connect v projektu Veřejná debata o evropských fondech, chystá na podzim hned několik důležitých akcí, které se vážou k důležitým tématům pro domácí samosprávy a další subjekty. Hejtmani, starostové a další zájemci jsou zváni, aby se zapojili do diskuzí a pomohli hledat efektivní řešení.

Říjen je ve znamení architektury, školství, energetiky a odpadového hospodářství. Devátého dne tohoto měsíce se v Kongresovém centru Praha, Komorní sál, vchod č. 5, 3. patro, koná 2. ročník konference Město a jeho architektura. Organizátoři a jejich partneři se chtějí soustředit na obnovu obcí po živelních katastrofách, jako jsou povodně, tornáda, a na to, jak předcházet opakování tragických událostí. Dále se chtějí zaměřit na zajištění kvalitního život obyvatel a rozvoj obce s důrazem na dostupné bydlení. Představen bude dotační titul Státního fondu podpor investic, či iniciativa Stavebnictví 4.0. ČVUT.

Dalším aspektem, který ovlivňuje kvalitu života v obci, je i dostupné školství. S tímto bodem se pojí problematika odměňování nepedagogických pracovníků v městech a obcích – v tomto bodě vítá SMO rozhodnutí vlády odložit financování těchto zaměstnanců obcemi a kraji na leden 2026, oproti původnímu záměru učinit tento krok v září 2025. Registrace na konference Svazu je otevřena na odkazu https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/registracni-formular-konference-mesto-a-jeho-architektura-2025. Více informací ke konferenci 9. října 2025 najdete na https://www.smocr.cz/cs/akce/konference-seminare-smo-cr/konference-mesto-a-jeho-architektura.

Konference Energetiky a odpadového hospodářství je připravena na 23. a 24. října rovněž v komplexu Kongresového centra Praha, sál Panorama, 1. p., vchod č. 5. S ohledem na úzké propojení energetiky a odpadového hospodářství se tato dvoudenní akce mimo jiné zaměří na energetické využití odpadů a na příležitosti, které nabízí spolupráce municipalit se soukromým sektorem, státem i dalšími obcemi. Konference dále nabídne praktické rady, jak využít blížící se konec těžby a používat uhlí k rozvoji obnovitelných zdrojů, modernizaci infrastruktury a posílení energetické soběstačnosti obcí. Program setkání se chce věnovat i technologiím pro menší obecní projekty s využitím ekologicky i ekonomicky výhodných možností vytápění, ohřevu vody a chlazení, stejně jako legislativním novinkám. Oficiální stránka akce a registrace je k dispozici na stránkách Energetická konference 2025 | www.smocr.cz.

Už tradiční Celostátní finanční konference SMO je letos posunutá na začátek prosince (9.-10.12., Kongresové centrum Praha, Jižní sály, 3. p., vchod č. 10). Na letošní XXVIII. celostátní finanční konferenci by měli přítomní debatovat o tom, jak efektivně financovat veřejné služby, využívat dotační možnosti, spravovat úspory. Podrobně se podíváme i na financování školských zařízení a zajímat nás budou i nové daňové povinnosti, místní poplatky, cla, pojistky a záruky. Informace, které účastníci konference získají, pomohou při definování strategických rozhodnutí pro nastavení dalšího směru rozvoje českých municipalit. Více na https://www.smocr.cz/cs/akce/celostatni-financni-konference. Dvoudennímu rokování bude jako vždy předcházet setkání starostek 8. prosince 2025 od 13:00 hod v Komorním sále, 3. p.

“Naším cílem je být pro obce partnerem, který je vždy krok před ostatními. Jako první jsme otevřeli otázku praktických dopadů nového financování nepedagogických pracovníků a nabídli obcím možnost seznámit se s nimi na webináři v rámci Hodinky regionálního rozvoje. Díky tomu mají naše obce jistotu, že s námi jsou vždy o krok napřed – ať už při řešení každodenních starostí, nebo při nečekaných změnách. Stejnou přidanou hodnotu přinášejí i naše podzimní konference – praktické, aktuální a vždy s důrazem na to, co obce skutečně potřebují,” zdůrazňuje předseda Svazu měst a obcí ČR  František Lukl.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Varhanní festival v Olomouci připomene 340. výročí narození Bacha a Händela

Letošní ročník Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc se ponese v duchu oslav 340. výročí narození skladatelů Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha...

28. srpna 2025  16:13,  aktualizováno  16:13

Lesní mateřská škola v Jablonci nad Nisou přivítá v pondělí první předškoláky

Nová lesní Mateřská škola Venku v Jablonci nad Nisou přivítá v pondělí první předškoláky. Výstavba jednoduché dřevostavby, díky které může druhé největší město...

28. srpna 2025  16:03,  aktualizováno  16:03

Se záložáky na Proseku. V atmosféře končících prázdnin ve čtvrtek 28. srpna 2025 v proseckém parku Přátelství proběhl den Krajského vojenského velitelství h. m. Prahy. Pod záštitou starosty Prahy 9...

vydáno 28. srpna 2025  17:32

Rybná

Frézování Rybné ulice (28.8.)

vydáno 28. srpna 2025  17:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Se záložáky na Proseku. V atmosféře končících prázdnin ve čtvrtek 28. srpna 2025 v proseckém parku Přátelští proběhl den Krajského vojenského velitelství h. m. Prahy. Pod záštitou starosty Prahy 9...

vydáno 28. srpna 2025  17:30

Žena na elektrokoloběžce nepřežila střet s náklaďákem, oživovali ji desítky minut

Desítky minut záchranáři oživovali mladou ženu, která ve čtvrtek jela v centru Plzně na elektrokoloběžce po přechodu a srazila se s odbočujícím nákladním autem. Těžká zranění nepřežila.

28. srpna 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Zapište si datum: Furniture China a Maison Shanghai 2025 už klepou na dveře

28. srpna 2025  17:16

Nádraží v Žatci má po opravě historický vzhled, ocenili jej i památkáři

Památkově chráněná nádražní budova v Žatci získala rekonstrukcí historický vzhled. Původní zůstala dlažba i sloupy u nástupištního přístřešku. Sochař zrestauroval štukovou výzdobu, odborníci vyrobili...

28. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Liberec opravil za 103 milionů školní budovu využívanou žáky speciálních tříd

Do opravených prostor přijdou v září žáci speciálních tříd prvního stupně, kteří se učí v ZŠ U Soudu v Liberci. Budova je po rekonstrukci za bezmála 103...

28. srpna 2025  15:26,  aktualizováno  15:26

Honosnost Vily Engelsmann v Brně překvapila potomky rodiny z USA a Austrálie

Ze Spojených států a Austrálie přijeli do Brna při příležitosti festivalu židovské kultury Štetl Fest potomci rodiny průmyslníků Engelsmannových. V Brně se...

28. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nejprve umělý trávník, později by areál u Medinu mohl získat i profi hřiště

Obliba fotbalu v Novém Městě na Moravě roste. Za poslední tři roky se členská základna tamního SFK Vrchovina zhruba zdvojnásobila a zájem o tento sport se zvyšuje i mezi dětmi a mládeží. Podmínky pro...

28. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Policie pátrá po seniorovi z Orlové, odešel z pečovatelského domu

Karvinští kriminalisté pátrají po třiaosmdesátiletém muži v ohrožení. Adolf Pasz odešel ve středu odpoledne z pobytového zařízení sociálních služeb v Orlové....

28. srpna 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.