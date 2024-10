Vstříc kulturní rozmanitosti: 35. Šanghajský turistický festival oslavuje místní i světovou kulturu

Interaktivní multikanálová tisková zpráva: https://www2.multivu.com/shanghai_tourism/9295051-en-the-35th-shanghai-tourism-festival-celebrates-local-and-international-cultures

Festival, který potrvá do 6. října, si klade za cíl nabídnout nezapomenutelné chvíle a jedinečné zážitky jak místním, tak zahraničním cestovatelům. Zahajovací ceremoniál přinesl živou přehlídku kulturní rozmanitosti, které se zúčastnilo 25 souborů z Asie, Evropy, Ameriky a Oceánie na 25 fascinujících alegorických vozech. K podívané přispěli olympijští sportovci ze Šanghaje – včetně účastníka OH v Paříži 2024 Tan Haiyanga – kteří spojili své síly se zpěváky a tanečníky ve velkolepé zahajovací show „Město nadšení a radosti" (Igniting, Joyful City).

Festival s podtitulem „Návštěva Šanghaje" zahrnuje 100 akcí, představení 1000 výrobků a účast 10.000 podniků a připravil širokou škálu akcí, jako jsou například „Zábava po celou noc" (Sleepless Nights of Fun), „Dobrodružství u vody" (Waterfront Adventures) či „Kouzlo města" (Urban Charm), ale i výstavy, na nichž se mohou diváci seznámit s rozmanitými kulturními sférami, jako „Velké umění Tun-chuangu" (Great Art of Dunhuang) či „Na vrcholku pyramidy: Civilizace starověkého Egypta" (Exhibition On Top of the Pyramid: The Civilization of Ancient Egypt).

Každá šanghajská čtvrť se věnuje jedinečnému tématu, jako je průzkum starobylých městských památek, výlety po vodních cestách či gastronomické festivaly, jehož prostřednictvím zdůrazňuje bohatou kulturní rozmanitost města. Také dvoupatrové vyhlídkové autobusy rozšířily svou nabídku o imerzivní digitální program virtuální reality „Věčná Notre-Dame", slibující hluboký zážitek. Připraveno je také sedm specializovaných tematických akcí CityWalk, z nichž každá má za cíl představit jedinečné aspekty živé městské kultury Šanghaje.

V rámci festivalu byly také spuštěny speciální akce a nabídky, včetně polovičních cen vstupenek na 62 atrakcí, časově omezených exkluzivních slev na výstavu „Velké umění Tchun-čchuangu" od agentury Chunqiu Tourism či poloviční slevu na atrakci „Pude Light City" od SAGA.

Portál Trip.com zase rozšířil trasu bezplatné půldenní prohlídky pro zahraniční návštěvníky a spojil se s více než 200 značkami z 20 světových zemí, aby přinesl speciální nabídky služeb hotelů a letišť či vstupenek na nejznámější atrakce. Greenland Group a Expedia pak společně přinášejí exkluzivní výhody včetně volných vstupenek na výstavu.

Obchodní centrum Global Harbor během festivalu otevře více než 20 nových obchodů, zatímco společnost Jiushi Tourism připravila sérii sportovních a turistických příležitostí ve spolupráci s turnajem Shanghai Rolex Masters 2024.

„Festival se v průběhu let stal symbolem Šanghaje a etabloval město jako světově proslulou turistickou destinaci a výkladní skříň pro cestovatele z celého světa, kteří se zde mohou seznámit s překrásnou krajinou Šanghaje, vynikajícími pokrmy a specialitami a poznat Čínu a její ohromné kulturní dědictví," uvedla zástupkyně generálního ředitele Městské správy kultury a cestovního ruchu v Šanghaji Cheng Meihong.

