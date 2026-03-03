Vstupenky na J&T Banka Ostrava Beach Pro 2026 jdou do prodeje. Organizátoři očekávají obrovský zájem

„Letošní ročník přinese fanouškům ještě bohatší sportovní program než v minulých letech. Na turnaji se představí 64 týmů a bude se hrát v olympijském formátu, který znamená větší počet zápasů. Proto také vyrostou v areálu Dolních Vítkovic hned tři hrací kurty,“ říká předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.
Ostrava je v letošní sezoně Volleyball World Beach Pro Tour jednou z pouze tří evropských zastávek kategorie Elite, což jen potvrzuje její výjimečné postavení v rámci světového beachvolejbalu. Na evropské scéně ji poté doplní německý Hamburk a švýcarský Gstaad.
Vyber si svůj beachvolejbalový zážitek
Program letošního ročníku nabídne pestrou podívanou od kvalifikace až po finálové boje:
- Středa bude patřit kvalifikaci mužů a žen a zároveň také úvodním ženským zápasům základních skupin.
- Čtvrtek a pátek přinesou kompletní program skupinové fáze v mužské i ženské kategorii.
- Sobota nabídne napínavé play-off zápasy mužů i žen.
- Neděle vyvrcholí semifinálovými souboji a zápasy o medaile, které rozhodnou o letošních šampionech.
Kromě jednodenních vstupenek si mohou diváci pořídit také víkendovou vstupenku, která zahrnuje sobotní i nedělní program a umožní zažít vrchol turnaje v plné intenzitě.
Oficiální vstupenky budou k dispozici výhradně v síti Ticketportal na www.ticketportal.cz. Prodej startuje 3. 3. 2026 ve tři hodiny odpoledne (15:00). Právě víkendové vstupenky patří tradičně mezi nejrychleji vyprodané. Organizátoři proto doporučují nákup hned v prvních dnech prodeje.
„Atmosféra plných tribun pod Bolt Tower je něco, co dělá ostravský turnaj výjimečným v celosvětovém měřítku. Každý rok sledujeme obrovský zájem fanoušků – do Dolních Vítkovic loni dorazilo přes 21 000 návštěvníků z celého světa. Víkendové vstupenky se navíc vyprodaly už během 48 hodin, a i když se nám letos podařilo mírně navýšit kapacitu tribun, očekáváme podobný zájem. Fanouškům proto doporučujeme nenechávat nákup vstupenek na poslední chvíli,“ říká Marek Tesař, šéf organizační agentury RAUL.
Předprodej vstupenek s nejvýhodnější cenou bude trvat pouze do konce března.
Pět dní světového sportu a zábavná show
Turnaj nabídne pět dní špičkového beachvolejbalu, doprovodný program, fanzónu, hudbu i nezaměnitelnou show na hlavním kurtu. Diváci se mohou těšit na světové hvězdy i české reprezentanty, jejichž zápasy tradičně patří k vrcholům celého týdne.
Ostrava se tak na konci května znovu promění v centrum světového beachvolejbalu a nabídne sportovní událost, která svým rozsahem i atmosférou přesahuje hranice České republiky.
Volně přístupná fanzóna
Nedílnou součástí J&T Banka Ostrava Beach Pro bude i tradiční volně přístupná fanzóna, která otevře své brány všem fanouškům. Těšit se zde mohou na pestrou nabídku občerstvení, partnerské aktivity, soutěže, autogramiády i sledování zápasů na velkoplošné LED obrazovce. Fanzóna v areálu Dolní Vítkovice znovu propojí špičkový sport se zábavou a vytvoří místo, kde si atmosféru světového beachvolejbalu užije opravdu každý.
J&T Banka Ostrava Beach Pro se tak znovu stane dějištěm světového beachvolejbalu a nabídne pět dní sportu a nezapomenutelné atmosféry v unikátních kulisách. Turnaj se uskuteční od 27. do 31. května 2026 – a vše odstartuje už 3. března v 15:00 spuštěním prodeje vstupenek.
Beach Pro Tour Elite kalendář 2026:
- Joao Pessoa, Brazílie: 11.–15. března 2026
- Saquarema, Brazílie: 8.–12. dubna 2026
- Brasília, Brazílie: 29. dubna – 3. května 2026
- Ostrava, Czech Republic – 27.–31. května 2026
- Gstaad, Švýcarsko: 1.–5. července 2026
- Rio de Janeiro, Brazílie: 29. července – 2. srpna 2026
- Hamburk, Německo: termín bude oznámen
- Montreal, Kanada: 19.–23. srpna
Oficiální web: www.ostravabeachpro.cz
Facebook: www.facebook.com/ostravabeachpro
Instagram: www.instagram.com/ostrava_beach_pro/
Zdroj: www.raul.cz