Vstupte do podzimní sezony s novými zahradními pomocníky

Zahradničení u nás bylo vždy velmi oblíbenou formou relaxace. V posledních letech se však k tomuto koníčku, který nejenže pomáhá kultivovat bezprostřední okolí našich domovů, ale zároveň slouží také k zajištění vlastních čerstvých a kvalitních surovin, vrací stále více lidí. S vlastním ovocem a zeleninou a neustále rostoucím zájmem o udržitelné a organické potraviny proto lidé stále častěji vyhledávají pomocníky, které jim pomohou vypěstované ovoce a zeleninu zpracovat.

„Dlouhodobě sledujeme zájem o přístroje, jako jsou sušičky ovoce a hub nebo odšťavňovače. To naznačuje, že se lidé snaží být více soběstační a naplno využívat všechno, co jejich zahrada vyprodukuje. Moderní pomocníci dokáží harmonicky doplnit tradiční práce jak v kuchyni, tak i na zahradě, a přinést do našich domovů ještě více pohody a komfortu,“ říká Petra Psotková, tisková mluvčí DATART.

S těžkou prací na zahradě pomohou moderní technologie

Péče o zahradu už dávno nemusí být jen fyzickou námahou. S úkony, na které se dříve zahradníci netěšili a spíše se jim vyhýbali, jim dnes pomůže moderní zahradní technika, jako jsou robotické sekačky, AKU nářadí či inteligentní zavlažovací systémy. Jak uvádí Petra Psotková z DATARTu, prvním krokem k úspěšné údržbě zahrady je často právě kvalitní sekačka na trávu, která práci výrazně usnadní.

„Spotřebitelé dnes vyhledávají efektivitu a komfort. Proto pozorujeme rychle rostoucí zájem o technologie, jako jsou robotické sekačky nebo AKU nářadí. Od ledna do srpna letošního roku jsme v meziročním srovnání zaznamenali řádově 35% nárůst prodejů těchto sekaček,“ upozorňuje Petra Psotková.

Flexibilita bez hranic s univerzálním AKU nářadím

Jedním z největších trendů posledních let je rozmach akumulátorového nářadí. Čím je tak výjimečné? Tento typ nářadí umožňuje použití jedné baterie napříč všemi možnými zařízeními – od sekaček přes pily až po vrtačky. To ocení nejen zahrádkáři, ale i všichni domácí kutilové. Systém vyměnitelných baterií přináší uživatelům svobodu a jednoduchost při práci. Jak zdůrazňuje Petra Psotková, akumulátorové nářadí bez kabelů je výbornou volbou obzvlášť když pracujete na velkých zahradách nebo v dílnách mimo dosah elektrické sítě.

Zdroj: Insighters