Vstupte do světa zdravých zážitků v LifeClass Hotels & Spa Portorož

Praha 7. května 2026 (PROTEXT) - Zažijte nezapomenutelnou dovolenou v srdci slovinského Portorože v resortu LifeClass Hotels & Spa. Nachází se na malebném slovinském pobřeží, pouhých 20 km od Itálie a 7 km od Chorvatska, a harmonicky propojuje tradici, luxus a holistický přístup ke zdraví.

LifeClass Hotels & Spa tvoří šest hotelů. Pět čtyřhvězdičkových: Hotel Mirna, Hotel Neptun, Wellness Hotel Apollo, Grand Hotel Portorož, Hotel Riviera, a luxusní pětihvězdičkový Hotel Slovenija. Každý z nich nabízí nádherný výhled na malebnou Piranskou zátoku.

Nedávno zrekonstruovaný Hotel Riviera obohatil nabídku ubytování o modernizované pokoje a veřejné prostory v atraktivní lokalitě přímo u soukromé pláže a živé portorožské promenády.

Hosté si mohou vychutnat gastronomii v 11 výjimečných restauracích a barech, včetně Café Central, okouzlující cukrárny proslulé domácími dezerty, a Istrian Bistro & Tapas Bar, které nabízí pokrmy inspirované místní kuchyní. Kongresové centrum Portus, situované jen pár kroků od moře, disponuje 10 flexibilními sály a poskytuje ideální zázemí pro pořádání akcí na vysoké úrovni.

S historií pohostinnosti dlouhou více než 170 let nabízí LifeClass Hotels & Spa jedinečný zážitek zakořeněný v tradici. Hosté mají přístup do Terme Portorož, uznávaného wellness centra s bazény s termominerální vodou, bazény s vyhřívanou mořskou vodou v komplexu Sea Spa a rozsáhlým Saunovým parkem o velikosti 1000 m2 se sedmi typy saun. Wellness koncept vychází z více než 800leté léčebné tradice a využívá pět místních přírodních léčivých faktorů – solanku, solné bahno, termální vodu, mořskou vodu a jedinečné středomořské klima. Procedury jako středomořské peelingy, detoxikační zábaly či thalassoterapeutické masáže přispívají k regeneraci těla i mysli.

Resort nadále investuje do kvality svých služeb prostřednictvím cílených inovací, mezi které patří i nově zrekonstruované centrum Wai Thai. Tento unikátní prostor přináší autentickou thajskou atmosféru, kde certifikovaní thajští terapeuti provádějí tradiční procedury zaměřené na uvolnění stresu, obnovení rovnováhy a celkovou pohodu.

Zároveň se připravuje další významná kapitola, kompletní transformace Grand Hotelu Portorož na moderní pětihvězdičkový hotel, která dále posílí prémiovou nabídku resortu.

LifeClass Hotels & Spa podporuje zdravý a aktivní životní styl prostřednictvím široké nabídky venkovních aktivit, jako je cyklistika s průvodcem, nordic walking, jóga u moře, vodní aerobik, dechová cvičení a další programy využívající blahodárné účinky mořského vzduchu.

Slogan resortu zní „A world of Healthy Experiences“. V souladu s tímto mottem stojí jeho filozofie na těchto hodnotách: zdraví, aktivní životní styl, pozitivní energie, inspirace a překvapení, harmonie těla a mysli, mladistvost, inovace, ohleduplnost k přírodě, soužití s místním prostředím, spokojenost hostů a profesionalita.

LifeClass Hotels & Spa klade důraz na udržitelnost a komplexní přístup k pohostinnosti. Pláže Meduza (4* a Exclusive 5*) přímo u resortu pravidelně získávají ocenění Modrá vlajka za čistotu a kvalitu prostředí.

Přijeďte objevit místo, kde se staletá tradice snoubí s moderním wellness. Vyberte si LifeClass Hotels & Spa Portorož — svět zdravých zážitků na vás čeká.

Na závěr už jen jedna důležitá informace: Slovinsko dlouhodobě patří mezi deset nejbezpečnějších zemí světa podle Global Peace Index a zve vás jako bezpečná a přívětivá destinace, kde se budete cítit opravdu vítáni.

Hlavní přednosti resortu:

  • LifeClass jako komplexní přímořská resortní destinace
  • Výjimečná poloha na slovinském pobřeží
  • Silná wellness identita vycházející z tradice
  • Pět lokálních přírodních léčivých faktorů (solanka, solné bahno, termální voda, mořská voda a středomořské klima)
  • Rozsáhlá wellness infrastruktura pod jednou střechou (termominerální bazény, Sea Spa, saunový park o rozloze 1000 m2 se 7 saunami)
  • Nové investice a modernizace (Hotel Riviera, centrum Wai Thai, plánovaná transformace Grand Hotelu Portorož)
  • Autentický thajský wellness koncept (certifikovaní terapeuti, tradiční procedury)
  • Celoroční destinace pro aktivní životní styl a wellbeing

Více informací na: https://www.lifeclass.net/en/

 

Zdroj: TMR International

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

