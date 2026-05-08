VÚB a EGAP posilují podporu českých exportérů podpisem strategického memoranda

  13:05
Praha 8. května 2026 (PROTEXT) - VÚB, ve spolupráci se svou mateřskou skupinou Intesa Sanpaolo, učinila významný krok směrem k podpoře českého zahraničního obchodu. Podpisem memoranda o spolupráci s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) potvrzuje svou ambici stát se klíčovým partnerem pro české firmy při jejich expanzi na světové trhy.

VÚB banka, působící v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze, ve spolupráci s oddělením korporátního bankovnictví, SME a small business v rámci Divize zahraničních bank skupiny Intesa Sanpaolo (IBD) a EGAP, státní úvěrová pojišťovna zaměřená na krytí politických a komerčních rizik, se dohodly na užší spolupráci.

Po jednáních, která byla zahájena v červenci 2025, našly VÚB a Divize zahraničních bank Intesa Sanpaolo řešení v oblasti předexportního financování v rámci segmentu Trade Finance, které pro skupinu Intesa Sanpaolo představuje příležitost rozšířit nabídku produktů a posílit loajalitu klientů.

Toto partnerství přináší českým exportérům bez ohledu na jejich velikost – od malých a středních podniků (SME) až po velké korporace – lepší přístup k financování VÚB banky, vyšší míru krytí rizik a silné zázemí pro vstup na náročná území.

Podpis dohody se podařil díky obchodnímu konceptu, který vypracoval tým pro komerční produkty Divize zahraničních bank na základě důkladné obchodní analýzy a výběru produktů šitých na míru. Cílem tohoto řešení je zajistit rozšíření produktového portfolia a poskytovat podporu klientům pobočky VÚB v Praze v rámci jejich hodnotového řetězce.

Pro VÚB banku v Praze je toto memorandum přirozeným vyústěním její dlouhodobé strategie. Banka se v České republice zaměřuje na poskytování komplexních korporátních služeb, přičemž těží z globálního know-how skupiny Intesa Sanpaolo.

Giuseppe Ferraro, výkonný ředitel pro korporátní bankovnictví, SME a small business v rámci Divize zahraničních bank skupiny Intesa Sanpaolo (IBD), k podpisu uvedl:

„Podpis tohoto memoranda je důležitým milníkem, který výrazně posiluje naše ambice na českém trhu. Spojením naší mezinárodní sítě a odborných zkušeností s pojistnými nástroji EGAP dokážeme českým firmám nabídnout stabilitu a jistotu, kterou potřebují pro svůj růst v globálním konkurenčním prostředí. Je to jasný signál, že skupina Intesa Sanpaolo plně podporuje místní export a věří v potenciál českých podnikatelů. Věřím, že tuto iniciativu bude možné úspěšně a důsledně replikovat i v ostatních regionech, kde naše divize působí, a to díky spolupráci s orgány veřejného sektoru, které podporují nástroje pro financování exportu.“

Spolupráce s EGAP umožní klientům VÚB banky efektivněji využívat produkty, jako je pojištění vývozních úvěrů, financování výroby pro export či záruky za řádné plnění smlouvy. EGAP, jako lídr v oblasti pojištění politických rizik, vyplňuje mezery na trhu a pomáhá firmám překonávat nejistoty spojené s vývozem do zemí mimo EU.

Marek Dlouhý, člen představenstva EGAP, k partnerství dodává:

„Podpis memoranda vyjadřuje vůli obou institucí ještě více rozšířit vzájemnou spolupráci v oblasti financování a pojištění českého exportu. Tyto služby jsou klíčové pro udržení konkurenceschopnosti vývozců a investorů na zahraničních trzích, stejně jako pro jejich další rozvoj a růst.“

Pražská pobočka VÚB se dlouhodobě profiluje jako most mezi českým trhem a mezinárodním kapitálem. Její prioritou je porozumět specifickým potřebám segmentů SME a Mid-market, které tvoří páteř české ekonomiky.

Andrea Fiori, ředitel pobočky VÚB banka Praha, zdůrazňuje místní přínos dohody:

„Pro naši pražskou pobočku znamená toto memorandum novou etapu v poskytování řešení šitých na míru pro české exportéry. Naším cílem není být pouze poskytovatelem úvěrů, ale strategickým poradcem, který firmám otevírá dveře k novým příležitostem. Díky partnerství s EGAP zvyšujeme konkurenceschopnost našich klientů a pomáháme jim minimalizovat rizika při vstupu na nové, dynamicky se rozvíjející trhy.“

Podpis memoranda je jasným signálem pro trh, že banka VÚB aktivně investuje do vztahů s klíčovými národními institucemi v České republice, aby podpořila stabilitu a udržitelný růst domácího exportního sektoru.

Zdroj: VÚB banka

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

