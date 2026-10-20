VÚB banka a Intesa Sanpaolo spojily italský a český byznys v Parlamentu ČR

Finanční podpora s nadnárodní vizí
Současná transformace průmyslu ve střední Evropě staví firmy před nové výzvy, ale zároveň jim otevírá obrovský prostor pro společný rozvoj. Vyžaduje však silné finanční zázemí, které přesahuje hranice jednotlivých států. Řešení pro podniky působící v tomto dynamickém prostředí prezentoval přímo na fóru Andrea Fiori, generální ředitel pražské pobočky VÚB banky. „Transformace průmyslu ve střední Evropě vyžaduje finanční podporu doprovázenou vizí přesahující hranice jednotlivých států,“ zdůraznil Andrea Fiori. „Prostřednictvím VÚB banky konkrétně zpřístupňujeme místním podnikům strategii a globální síť skupiny Intesa Sanpaolo a pomáháme jim stále efektivněji se začleňovat do evropských dodavatelských řetězců a ekonomických koridorů. V prostředí rychle se měnící ekonomické rovnováhy na evropském kontinentu zůstáváme pro podniky spolehlivým partnerem, který jim poskytuje stabilitu a podporu při jejich růstu.“
Kapitál a evropská expertíza pro novou éru
Na jeho slova navázal také strategický pohled z nejvyššího vedení korporátního bankovnictví VÚB banky. Změny v globální logistice a potřeba budování odolnosti totiž nutí firmy hlouběji se integrovat do stabilních struktur. „Itálie a Česká republika jsou již nyní silnými hospodářskými partnery s dobře zavedenými průmyslovými vazbami a úzkou spoluprací v klíčových sektorech. Vzhledem k tomu, že se evropské dodavatelské řetězce vyvíjejí, tento pevný základ vytváří nové příležitosti k podpoře inovací a zvyšování konkurenceschopnosti. Jako italská bankovní skupina se silnými lokálními kořeny a rozsáhlou mezinárodní sítí hrajeme důležitou roli při spojování podniků, usnadňování přeshraničních investic a podpoře jejich růstových ambicí. Kombinací místních znalostí s mezinárodním dosahem pomáháme společnostem využívat nové příležitosti a posilovat jejich dlouhodobou konkurenceschopnost v celé Evropě,“ doplnila Vedrana Jelušić Kašić, vrchní ředitelka divize Firemního bankovnictví a členka představenstva ve VÚB bance.
Strategická partnerství na severojižní ose
Podle předsedy komory CAMIC Danila Manghiho spojuje Itálii a Českou republiku silná průmyslová provázanost a vzájemně se doplňující postavení na severojižní ose. Fórum poskytlo prostor pro diskusi lídrů z klíčových průmyslových odvětví, jako jsou Accenture (oblast dodavatelských řetězců) či zástupci italských přístavů, kteří rozebrali ekonomický koridor mezi Prahou a Terstem. V panelových diskusích vystoupili také vrcholní představitelé gigantů z oblasti obranného průmyslu, energetiky, automotive a hutnictví, včetně společností Leonardo SpA, Czechoslovak Group, Ansaldo Nucleare, Brembo Group či Pittini Group.
Probíhající změny na evropském trhu ukázaly, že dlouhodobě budované obchodní vztahy se musí přetavit do strategických partnerství. VÚB banka je díky synergii své pražské pobočky a globální infrastruktury skupiny Intesa Sanpaolo plně připravena poskytnout podnikům stabilitu, kapitál a mezinárodní síť potřebné ke zvládnutí těchto výzev.
Zdroj: VÚB banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59697.