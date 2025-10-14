VÚB banka upsala první minibond v České republice. Klientem je strojírenská společnost Fermat CZ

  11:57
Praha 14. října 2025 (PROTEXT) - VÚB banka, člen skupiny Intesa Sanpaolo v těchto dnech upsala první minibond na českém i slovenském trhu. Jedná se o financování pro strojírenskou společnost Fermat CZ , která tak získá prostředky na expanzi na americký trh. VÚB banka poskytuje firemní financování prostřednictvím minibondů jako jediná na českém trhu.

Fermat CZ patří k významným českým výrobcům obráběcích strojů s působností na několika zahraničních trzích.

Společnost díky bondům může realizovat rozvoj zejména v zahraničí a cíleně využije část prostředků z emise k investicím do výrobně skladovacích nemovitostí, vybavení a posílení lidských zdrojů v zahraničí.

“Nový produkt VÚB banky – financování prostřednictvím mini bondů nás oslovil svou flexibilitou a výhodnými podmínkami. Získání financování na koupi nemovitostí v zahraničí je pro firmu mimořádně náročné. Díky minibondům dokážeme posílit naši pozici na významných zahraničních trzích,” říká Jiří Ferenc, majitel společnosti Fermat CZ.

Minibond – řešení pro růst a expanzi

VÚB banka uvedla minibondy jako první banka na českém a slovenském trhu v létě 2025. Minibondy mohou vydávat malé a střední podniky, které hledají zdroje na financování rozvoje svého podnikání. VÚB banka vystupuje jako aranžér a garant emise, a zároveň celý objem dluhopisů upisuje.

Klíčovou výhodou minibondů je sedmiletá splatnost a dvouleté odložení splátek, přičemž maximální objem emise je 10 milionů eur a není třeba tvrdé zabezpečení. Jednotlivé emise se uskutečňují na základě posouzení podnikatelského plánu a bonity klienta.

Jsme velmi rádi, že společnost Fermat CZ přesvědčily výhody našeho nového produktu a rozhodla se pro financování své expanze prostřednictvím minibondu. Minibond přináší firmám rychlé a flexibilní řešení pro rozvojové projekty doma i v zahraničí,“ říká Andrej Viceník vrchní ředitel úseku Firemní bankovnictví VÚB banky.

Fermat CZ spolupracuje s VÚB již několik let a využíváme více produktů banky. Jsme rádi, že můžeme stát při uvedení minibondů na český trh, protože vnímáme jejich nesporné výhody. Jsem přesvědčen, že spolupráce bude úspěšná a povede k dalším projektům, u kterých využijeme tuto inovativní formu financování,“ říká Jiří Ferenc.

Minibond jako brána na kapitálový trh

Při uvedení produktu na český trh vychází VÚB banka z mimořádného úspěchu minibondů v Itálii, jakož i z prvních úspěchů v regionu střední a východní Evropy. Na chorvatském trhu se skupině podařilo během prvních 6 měsíců umístit až 60 milionů EUR.

Minibondy zároveň představují pro firmy vstupní bránu na kapitálový trh. Jelikož jediným investorem je banka, odpadá riziko neúspěšné emise, jakož i náklady na získávání investorů. Společnosti si tak mohou vyzkoušet kapitálové financování v jednodušší podobě než je standardní emise na burze.

Spolu s úspěšným upsáním minibondů společností Fermat CZ VÚB banka eviduje zájem o produkt i u dalších klientů. "Na českém trhu očekáváme postupný růst využívání minibondů, zejména při akvizicích nebo expanzi na zahraniční trhy. Věříme, že minibondy budou pro české firmy zajímavou alternativou k tradičním formám financování," říká Andrea Fiori, ředitel pobočky VÚB banky v Praze.

O společnosti VÚB

VÚB banka je členem mezinárodní bankovní skupiny Intesa Sanpaolo, která má zastoupení ve více než 40 zemích po celém světě se sítí bank, přímých poboček a zastoupení.

14. října 2025  10:50,  aktualizováno  10:50

