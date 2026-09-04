VUCH fest: koncerty a gastro v Automatických mlýnech Pardubice již tuto sobotu

Čtyři koncerty od 15:30 do 22:00
Jedním z hlavních jmen festivalu bude česká poprocková kapela Ready Kirken, která působí na hudební scéně od roku 1996. Publikum zná především její skladby Zejtra mám, Čekal jsem víc nebo 1+1, za kterou skupina získala cenu Anděl.
Na pódiu vystoupí také pětičlenná poprocková kapela Botox, v jejímž čele stojí zpěváci Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Skupina propojuje současný poprockový zvuk s výraznými vokály a energickým koncertním vystoupením.
Elektronickou část programu zastoupí česko-norské trio We Are Domi. Kapela reprezentovala Českou republiku na Eurovision Song Contest 2022 se skladbou Lights Off, se kterou postoupila až do finále soutěže. Její tvorba kombinuje moderní pop, elektronickou hudbu a výraznou živou show.
Čtvrtým interpretem bude písničkář Pishcoth, vlastním jménem Vladimír Daťka. Během své one man show propojí akustickou kytaru se smyčkami, které vytváří přímo na pódiu pomocí looperu. V minulosti koncertoval po celé Evropě a vystupoval také jako předskokan Pokáče nebo skupiny Mňága a Žďorp.
Program:
14:00 Zahájení
14:30 Doprovodný program
15:30 Pishcoth
17:00 Vyhlášení VUCH LADY
18:00 We Are Domi
19:30 Ready Kirken
21:00 Botox
Vedle koncertů návštěvníci zažijí také gastronomickou a odpočinkovou část festivalu. V areálu bude připravena nabídka jídla a nápojů a prostor pro setkávání návštěvníků, partnerů i místní komunity. Součástí programu bude rovněž finále osmého ročníku projektu VUCH LADY.
Food and drinks:
Chilli Táta - burgery, hot dogy, trhané maso, nachos s trhaným masem a hranolky. Prostě pořádná porce street foodu.
Slaďárna cz - větrníky, choux, makronky, cheesecake, čokoládové dortíky, cake pops, pařížský brest nebo třeba crunchy pistáciové dezerty. A nechybí ani slaný bar.
ČersTvé Saláty - dva druhy salátů, 2–3 druhy wrapů a dva druhy zdravých dezertů. Ideální volba, když chceš něco lehčího.
Belgické hranolky - poctivé belgické hranolky. Křupavé, čerstvé a přesně takové, jaké mají být.
Zmrzlina Málek Slatiňany - zmrzlina, zmrzlinové poháry a ledová káva. Sladká zastávka, která se v průběhu festivalu bude hodit.
Domácí langoše - klasické čerstvé langoše, které k pořádnému festivalu prostě patří.
BIG PAPA-Grill bar - steaky, burgery, hot dogy a langoše. Pořádný street food pro všechny, kterým na festivalu pořádně vyhládne.
Trdelníkárna - čerstvé trdelníky v příchutích jako skořice, vanilka, ořech, kakao, kokos, perník nebo Nutella.
Click Cans by Cupcakes Barbora Jechová - dezerty v plechovkách, které vypadají stejně dobře, jako chutnají. Pokud chceš ochutnat něco trochu jiného, tady zbystři.
Catering Bohemia - malé dobroty do ruky i pořádná festivalová svačina. Například domácí minibulky s trhaným vepřovým masem, plněné tortilly s vepřovým masem nebo třeba lokše s guacamole. Prostě něco pro každého, kdo má chuť na pořádnou porci hravého street foodu.
Vinařství Bítovany - víno, vinné střiky, ochucené vinné střiky a možná dorazí i burčák. Protože září bez burčáku? To by byla škoda.
Chrudimský pivovar Filištín - 11°, ležák, ALE nebo kyseláč. Něco pro milovníky klasiky i pro ty, kteří si rádi dají pivo trochu jinak.
Hradecký Klenot - světlý i polotmavý ležák, mango-broskev kyseláč, nealko, ALE, IPA a cider.
BAR jede - vodka, gin, rum, spritz, nealko koktejly… a k tomu limonády, matcha i ledová káva.
The Bubbles Van - bublinky z Piaggia Ape? Ano, prosím. Čeká Tě Frizzante, míchané bublinky, italské limonády, mocktaily, Prosecco i voda.
Epifany - matcha, matcha a zase matcha. Pro všechny, kteří chtějí festivalovou energii trochu jinak.
Stánek kavárna - když je káva Tvoje jistota, tady ji najdeš. Bez zbytečností okolo.
Café Robinson - Rampušák, Prosecco, malinová a bezová limonáda, cola, džusy, voda i káva. Zkrátka stánek, kde si vybere skoro každý.
Nejde o dokonalost, ale o příběh
Česká značka módních doplňků VUCH letos realizuje již 8. ročník projektu VUCH LADY, který na VUCH festu vyvrcholí. Jeho cílem není hledat dokonalou tvář nebo soutěžit v kráse, ale představit ženy, které inspirují svým životním příběhem, odvahou a přístupem k životu. Vítězka se stane ambasadorkou značky VUCH pro následující rok a zapojí se do jejích aktivit. Letošní ročník navíc získává výrazný charitativní přesah díky spolupráci s organizací Konsent.
"VUCH LADY není soutěž o vzhledu, ale o osobnosti, odvaze a inspirativních životních příbězích. Chceme ukázat, že každá žena má potenciál inspirovat své okolí. Věříme, že právě autentické příběhy mají sílu motivovat ostatní a ukazovat, že skutečná inspirace se skrývá v každodenních životních zkušenostech," říká Martin Kůs, spoluzakladatel a CEO společnosti VUCH.
Letos získá finanční podporu organizace Konsent, která se dlouhodobě věnuje osvětě v oblasti respektu, souhlasu a zdravých vztahů. VUCH chce prostřednictvím projektu podpořit nejen inspirativní ženy, ale také témata, která mají pozitivní společenský dopad. Za každou přihlášku do projektu VUCH LADY věnuje značka 100 korun na podporu činnosti organizace Konsent. Každá účastnice tak pomáhá financovat vzdělávací a osvětové aktivity zaměřené na budování respektujících vztahů a bezpečnějšího prostředí pro všechny. "Spojení s Konsentem přirozeně navazuje na hodnoty respektu, autenticity a vzájemné podpory, které chceme prostřednictvím projektu šířit. Věříme, že inspirativní ženy mohou být zároveň hlasem důležitých společenských témat a pomáhat měnit prostředí kolem nás k lepšímu," doplňuje Martin Kůs.
Více na www.vuchfest.cz.
Zdroj: Vuch