VW, Audi, SEAT, CUPRA a VW Užitkové vozy spouštějí výhodný sezónní servis

  11:35
Praha 25. března 2026 (PROTEXT) - Na majitele zánovních i starších vozů čeká kompletní autorizovaný servis pod jednou střechou. Držitelé zákaznické karty MyCard mohou využít zvýhodnění na servisní úkony i originální příslušenství. Značka Audi oslavuje s fanoušky motoristického sportu vstup do Formule 1 atraktivní kolekcí na e-shopu.

Divize After Sales společnosti Porsche Česká republika vstupuje do jarního období s tradiční výhodnou nabídkou sezonního servisu pro majitele zánovních i starších automobilů značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy. Důkladná kontrola technického stavu odhalí i skryté „šrámy“ po náročném zimním provozu a připraví vůz na bezpečnou a spolehlivou jízdu v hlavní cestovatelské sezoně.

Proměnlivé počasí posledních dní ohlašuje příchod jara, na který jsme již plně připraveni také v naší síti autorizovaných servisů značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy,“ říká Jan Špinar, vedoucí divize After Sales společnosti Porsche Česká republika, a dodává: „Majitele zánovních i starších vozů srdečně zveme k našim servisním partnerům, kteří jim pod jednou střechou nabídnou veškeré potřebné servisní služby od sezonní servisní prohlídky až po profesionální pneuservis za mimořádně výhodných podmínek.“

V rámci právě spuštěné jarní servisní kampaně mohou zákazníci využít akční nabídku oblíbeného programu „Servisní prohlídky“. Dvě servisní prohlídky lze pořídit o 15 % výhodněji, tři servisní prohlídky s 10% slevou. Servisní prohlídky jsou určeny pro majitele starších vozů bez omezení stáří a počtu ujetých kilometrů. Tato předplacená služba kryje náklady na servisní úkony předepsané výrobcem. Zákazník má náklady na servis pod kontrolou bez obav z inflace nebo zdražení náhradních dílů. Servisní prohlídky lze pořídit online a na splátky bez navýšení. Akční nabídka Servisních prohlídek platí od 1. dubna do 30. června 2026.

Loajalita se zákazníkům autorizovaných servisů značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy vyplatí také díky zákaznické kartě MyCard – v bezplatné verzi Service nebo rozšířené placené verzi Service+. Základní karta MyCard Service bez ročního poplatku opravňuje mimo jiné k nákupu originálních dílů s 15% slevou nebo k využití služby přípravy vozidla a zajištění STK se zvýhodněním 1500 Kč. Karta MyCard Service+ je spojena s ročním poplatkem 1990 Kč. Držitelé karty MyCard Service+ mají nárok nejen na výše uvedená plnění, ale také na dvě výměny kol včetně samostatných pneumatik a vyvážení za rok, jednu výměnu brzdové kapaliny nebo sady předních stíracích lišt a 10% slevu na originální příslušenství včetně kompletních kol.

Servis s transparentními náklady si mohou užívat také majitelé vozů Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy, pokud si v období od okamžiku zakoupení nového vozu až do absolvování první předepsané prohlídky pořídí Servisní balíček, který kryje náklady na servisní úkony a materiál po dobu až 5 let nebo zvolený počet ujetých kilometrů. Zákazníci jsou tak chráněni proti zvyšování cen náhradních dílů a práce. Servisní balíček je aktuálně nabízen se slevou 15.000 Kč pro vozy značek Audi. Na modely značek Volkswagen, SEAT, CUPRA je sleva 10.000 Kč, na Volkswagen Užitkové vozy se vztahuje zvýhodnění 15.000 Kč (s výjimkou modelů I.D. Buzz/Crafter se slevou 10.000/20.000 Kč).

Mezi stěžejní součásti jarní servisní kampaně patří samozřejmě přezutí ze zimních pneumatik na letní v rámci profesionálního pneuservisu, který je nedílnou součástí nabídky autorizovaných servisů značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy. Kromě obvyklého přezutí a vyvážení kol zajistí odborně vyškolení specialisté také správné nahuštění, očištění, kontrolu stavu a uskladnění pneumatik do další sezony.

Jsou-li pneumatiky poškozené nebo opotřebované, zajistí autorizovaní servisní partneři bezplatnou ekologickou likvidaci použitých pneumatik a zákazníkovi předloží výběr kvalitních nových pneumatik. Na jakoukoli novou pneumatiku je navíc poskytována 3letá PneuGarance na neopravitelná poškození pneumatiky, k nimž dojde při běžném provozu. V případě záručního plnění získá zákazník slevu až 70 % z ceny pneumatiky, na niž je garance uplatňována. Výše slevy (stejně jako doba platnosti záruky) závisí na hloubce zbytkového dezénu, přičemž limitem je 5 mm. K bezstarostné mobilitě mohou přispět také pneumatiky s inovativním systémem AirStop, který ihned utěsní místo úniku vzduchu z pneumatiky, aby mohl řidič bezpečně pokračovat v jízdě až do autorizovaného servisu.

S přezutím pneumatik je po náročném zimním provozu vhodné spojit také jarní sezonní servisní prohlídku, která důkladně prověří technický stav vozu. Pozornost techniků se při jarní servisní prohlídce zaměří na všechny nejvíce zatěžované komponenty od brzdové, výfukové a chladicí soustavy přes kola, pneumatiky, provozní kapaliny a světlomety až po spojku, klimatizaci, stěrače s ostřikovači a akumulátor nebo rozvodový řemen.

Při odstraňování zjištěných technických nedostatků jsou v autorizovaných servisech značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy zohledňovány odlišné požadavky, které mají majitelé zánovních vozů (do stáří 4 let) a starších vozů (5 let a více). Zatímco u zánovních vozů jsou první volbou originální díly s nejvyšší úrovní kvality, dlouhou životností a maximální spolehlivostí i bezpečností, majitelé starších vozů mohou s ohledem na časovou hodnotu vozidla preferovat výhodnější cenu dílů HORUM.

Před hlavní cestovatelskou sezonou se vyplatí nahlédnout do nabídky originálního příslušenství pro automobily značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy, které zvýší užitné vlastnosti vozu, zlepší jeho vzhled nebo zajistí ochranu exteriéru či interiéru. Originální příslušenství bylo zkonstruováno a vyrobeno přímo pro příslušný model v souladu s přísnými požadavky výrobce na kvalitu, bezpečnost, funkčnost, dlouhou životnost a design. Mezi oblíbené originální příslušenství pro letní sezonu patří například nosiče jízdních kol, které se dodávají v různých provedeních pro přepravu jízdních kol na střeše nebo tažném zařízení. Pro chovatele psů a dalších domácích mazlíčků jsou připraveny například speciální bezpečnostní pásy pro přepravu psů nebo nejrůznější doplňky pro ochranu interiéru a zavazadlového prostoru.

Značky Volkswagen, CUPRA, Audi a Volkswagen Užitkové vozy zvou své zákazníky a fanoušky také k návštěvě oficiálních e-shopů, v nichž mohou z pohodlí domova nakupovat rozmanité produkty z lifestylových kolekcí a širokého sortimentu originálního příslušenství včetně zvýhodněných akčních nabídek. Highlightem jarní sezony 2026 je speciální kolekce pro fanoušky motoristického sportu, která byla navržena u příležitosti historicky prvního startu továrního týmu Audi ve Formuli 1. Doprava do odběrných míst je zdarma s možností vrácení zboží do 14 dnů.

Jarní servisní kampaň v autorizovaných servisech značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy mohou zákazníci využít v období od 21. března do 30. června 2026.

Porsche Česká republika se sídlem v Praze je importér značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy pro Českou republiku a patří do společnosti Porsche Holding Salzburg, která má zastoupení v 22 zemích Evropy, jakož i v Chile, Kolumbii, Číně, Malajsii a Singapuru.

 

Zdroj: Porsche Česká republika

