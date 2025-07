VWFS letos slaví významná výročí. Nejdelší charitativní spolupráce trvá už třicet let

„Je pro nás velkou ctí a závazkem být zde také pro ty, kdo řeší ve svém každodenním životě mnohem složitější otázky, než je nákup nového vozu. Dlouhodobá spolupráce s charitativními projekty, pro nás představuje závazek, ale i víru, že to, co děláme, má hlubší smysl,“ popisuje jednatel Volkswagen Financial Services Vratislav Strašil. „Zdravotní omezení, nečekané životní situace mohou zasáhnout do života každého a přinést mnoho problémů a překážek. Proto pokračujeme v podpoře lokálních komunit, sbírek a dalších aktivit,“ doplňuje.

VWFS pomáhá už od svého založení v roce 1992. Každý rok se svými zaměstnanci realizuje řadu projektů v oblasti společenské odpovědnosti. V jejich rámci pak rozděluje dary a finanční prostředky. Jako přední poskytovatel mobility si Volkswagen Financial Services uvědomuje, že zdraví, fyzická a mentální pohoda není pro každého samozřejmostí. „Tohle vědomí si uchováváme při výběru partnerů a spolupráce v oblasti společenské odpovědnosti,“ pokračuje Vratislav Strašil.

Jedním z cílů v oblasti charitativní činnosti je přispívat k větší mobilitě a napomáhat lidem se zdravotním postižením. Už třicet let běží kontinuální spolupráce VWFS s centrem Paraple, které se specializuje na pomoc lidem s poškozením míchy a ochrnutím. Volkswagen Financial Services je dokonce nejdéle přispívající firmou, která s centrem Paraple spolupracuje. „Jsem tomu velmi rád. Ukazuje se tím síla našeho postoje pomáhat lidem v těžké situaci,“ říká Vratislav Strašil.

Stejně významná je i spolupráce s organizací Sue Ryder, která poskytuje služby seniorům s omezenou pohyblivostí. Partnerství trvá už od roku 2015. V loňském roce VWFS daroval speciálně upravený Volkswagen Caddy pro přepravu seniorů. Pravidelně se tým společnosti účastní charitativního fotbalového utkání Sue Ryder Charity Cup. V letošním roce má společnost Volkswagen Financial Services v plánu poskytnout organizaci pomoc ve výši 250 tisíc korun určených na rehabilitační programy pro seniory. Podporu organizaci Sue Ryder v loňském roce ocenili i porotci soutěže Zlatá koruna, kdy VWFS ocenili v kategorii oceňující společensky a ekologicky odpovědné projekty.

Před pěti lety společnost Volkswagen Financial Services také navázala spolupráci s platformou Breakfaststory. Ta sdružuje více než 100 chráněných dílen v ČR. Platforma se snaží zajistit, aby měli hendikepovaní dobré a bezpečné pracovní podmínky. Rozšiřuje povědomí o tom, že tito zaměstnanci jsou kvalitní. Organizace stojí za úspěšným projektem „Potěš obědem“. Každé dva roky také pořádá se Senátem Parlamentu a Výborem dobré vůle dražbu dobrých skutků pro firmy. VWFS ve dvou ročnících vydražilo skutky v celkové výši 500 tisíc korun.

Na základě medaile od prezidenta republiky pořádá Lucie Hyblerová besedy na školách, kde ukazuje dětem, že pomáhat může každý. „Vzdělávací projekt Příběh medaile jsme podpořili částkou 250 tisíc korun. Tým Breakfaststory ukazuje, že pomáhat může opravdu každý. Pro VWFS budou takové příběhy vždy inspirativní,“ uzavírá Vratislav Strašil.

Zdroj: VWFS