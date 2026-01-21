VWFS podporuje péči o seniory: financuje Volkswagen Transporter 6.1 pro Sue Ryder

Autor:
  15:19
Praha 21. ledna 2026 (PROTEXT) - Nezisková organizace Sue Ryder převzala od společností Volkswagen Financial Services a Porsche Česká republika za zvýhodněných podmínek model Volkswagen Transporter 6.1. Vůz bude sloužit k přepravě materiálu a zboží mezi osmi dobročinnými obchody, které organizace v Praze provozuje s cílem financovat péči o seniory.

Pomoc seniorům a zlepšování péče o ně považujeme za velmi důležitou a smysluplnou záležitost. Je to závazek, kterým chceme přispět ke zlepšení mezigenerační solidarity a celkovému posunu v této oblasti,“ řekl Vratislav Strašil, generální ředitel Volkswagen Financial Services. „Jsem přesvědčený, že právě skříňový Transporter 6.1 s dlouhým rozvorem, motorem 2.0 TDI 110 kW a automatickou převodovkou pomůže Sue Ryder v každodenní činnosti a výrazně uleví všem zaměstnancům, příznivcům a dobrovolníkům.“

Hlavní myšlenkou dobročinných obchodů je fungovat jako místo, kde můžete darem, či nákupem pomoci financovat péči o seniory,“ řekl při přebírání vozu Matěj Lejsal, ředitel neziskové organizace Sue Ryder. „Jedna z nejnáročnějších činností je pro nás převoz materiálu a všeho, co potřebujeme k běžnému provozu obchodů. Transporter nám výrazně pomůže s logistikou a my se budeme moci ještě více soustředit na aktivity směřující k samotné podpoře seniorů, za což jsme moc rádi,“ říká Matěj Lejsal. „Transporter je již druhým vozem, který jsme převzali od VWFS a Porsche Česká republika. Prvním vozem byl speciálně upravený Volkswagen Caddy, který slouží pro přepravu seniorů,“ doplňuje Lejsal.

Význam daru zdůraznila i Mirka Cimrová, vedoucí divize Volkswagen Užitkové vozy společnosti Porsche Česká republika. „Transporter 6.1 je výbornou volbou pro organizace, které potřebují robustní a spolehlivý vůz, s důrazem na logistiku. Těší mě, že můžeme přispět k tomu, aby se v projektu Sue Ryder dobročinné obchody dostalo vše tam, kam je potřeba, s maximálním komfortem a bezpečím,“ popsala.

Podpora znevýhodněných a hendikepovaných skupin je pro Volkswagen Financial Services dlouhodobou záležitostí. „Spolupráce s charitativní organizací Sue Ryder patří mezi pilíře široce rozkročených CSR aktivit. Chceme zlepšovat mobilitu, a to nejen běžným zákazníkům VWFS, ale i lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých,“ uzavřel Vratislav Strašil.

Volkswagen Financial Services je přední finanční společností, specializující se na podporu prodeje dealerské sítě značek Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA, Porsche, Ducati, ojetých automobilů všech značek a prémiových značek Bentley a Lamborghini. Nabízí produkty v oblasti úvěru, operativního leasingu, pojištění a dalších služeb mobility soukromým osobám, podnikatelům i firmám, a to jak pro koncernové vozy – tzv. značkové financování –, tak i pro ostatní vozy na trhu. Volkswagen Financial Services je obchodní divizí skupiny Volkswagen AG, která zahrnuje společnosti Volkswagen Financial Services AG spolu s přidruženými společnostmi, Volkswagen Bank GmbH, Porsche Financial Services a finančními společnostmi v USA, Kanadě a Španělsku, které patří přímo nebo nepřímo společnosti Volkswagen AG – s výjimkou finančních služeb značky Scania a Porsche Holding Salzburg. Společnost je zastoupena ve 48 zemích, které disponují portfoliem více než 26,7 milionů smluv a zaměstnávají 18045 pracovníků. Celková aktiva společnosti jsou ve výši přibližně 282 miliardy eur a provozní výsledek činí 2,6 miliardy eur.

Zdroj: AC&C Public Relations

