VWFS podporuje péči o seniory: financuje Volkswagen Transporter 6.1 pro Sue Ryder

„Pomoc seniorům a zlepšování péče o ně považujeme za velmi důležitou a smysluplnou záležitost. Je to závazek, kterým chceme přispět ke zlepšení mezigenerační solidarity a celkovému posunu v této oblasti,“ řekl Vratislav Strašil, generální ředitel Volkswagen Financial Services. „Jsem přesvědčený, že právě skříňový Transporter 6.1 s dlouhým rozvorem, motorem 2.0 TDI 110 kW a automatickou převodovkou pomůže Sue Ryder v každodenní činnosti a výrazně uleví všem zaměstnancům, příznivcům a dobrovolníkům.“
„Hlavní myšlenkou dobročinných obchodů je fungovat jako místo, kde můžete darem, či nákupem pomoci financovat péči o seniory,“ řekl při přebírání vozu Matěj Lejsal, ředitel neziskové organizace Sue Ryder. „Jedna z nejnáročnějších činností je pro nás převoz materiálu a všeho, co potřebujeme k běžnému provozu obchodů. Transporter nám výrazně pomůže s logistikou a my se budeme moci ještě více soustředit na aktivity směřující k samotné podpoře seniorů, za což jsme moc rádi,“ říká Matěj Lejsal. „Transporter je již druhým vozem, který jsme převzali od VWFS a Porsche Česká republika. Prvním vozem byl speciálně upravený Volkswagen Caddy, který slouží pro přepravu seniorů,“ doplňuje Lejsal.
Význam daru zdůraznila i Mirka Cimrová, vedoucí divize Volkswagen Užitkové vozy společnosti Porsche Česká republika. „Transporter 6.1 je výbornou volbou pro organizace, které potřebují robustní a spolehlivý vůz, s důrazem na logistiku. Těší mě, že můžeme přispět k tomu, aby se v projektu Sue Ryder dobročinné obchody dostalo vše tam, kam je potřeba, s maximálním komfortem a bezpečím,“ popsala.
Podpora znevýhodněných a hendikepovaných skupin je pro Volkswagen Financial Services dlouhodobou záležitostí. „Spolupráce s charitativní organizací Sue Ryder patří mezi pilíře široce rozkročených CSR aktivit. Chceme zlepšovat mobilitu, a to nejen běžným zákazníkům VWFS, ale i lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých,“ uzavřel Vratislav Strašil.
Zdroj: AC&C Public Relations