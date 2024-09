VWFS spouští prodlouženou záruku Škoda Záruka Plus

„Našim zákazníkům nabízíme ve spolupráci se Škoda Auto nový atraktivní produkt, který ušetří starosti i výdaje,“ říká Jana Hrušková, vedoucí úsek Produkt ve společnosti Volkswagen Financial Services, a dodává: „Zákazník tak má jistotu, že jej nepotkají nepředvídatelné výdaje za případné drahé opravy. Škoda Záruka Plus mu také dává garanci profesionálních oprav v autorizovaných servisech Škoda.“

Škoda Záruka Plus od Volkswagen Financial Services je pojištění náhlých a nepředvídatelných mechanických či elektrických poruch součástek vozidla, jak je stanoveno v podmínkách pojištění. Záruční pojištění Škoda Záruka Plus je možné uzavřít pro motorová vozidla značky Škoda s celkovou hmotností až 3,5 tuny a nájezdem do 150 000 km, pro která v době uzavření smlouvy platí dvouletá záruka výrobce nebo prodloužená záruka výrobce.

Škoda Záruka Plus nabízí čtyři různé tarify, resp. úrovně pojistného krytí a uzavírá se na 12 měsíců s automatickou obnovou až do 108 měsíců stáří vozidla. Zákazníci si mohou prodloužit záruku svého vozu produktem Škoda Záruka Plus jednoduše online na https://zaruka-plus.vwfs.cz/.

Zdroj: AC&C Public Relations