VWFS uzavřel prvních pět měsíců roku s úspěšnou bilancí financování elektromobilů

„Mám velkou radost, že se nám v prvních pěti měsících podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků s meziročním nárůstem celkového počtu smluv o 22,4 %. Tento nárůst platí i pro oblast elektromobility, jejíž rozvoj v Česku již řadu let aktivně podporujeme,“ říká Vratislav Strašil, jednatel společnosti Volkswagen Financial Services, a dodává: „Naši klienti obzvlášť oceňují možnost důkladně se seznámit s elektromobilitou a vyzkoušet si každodenní život s elektromobilem v reálných podmínkách bez jakýchkoli závazků díky naší půjčovně elektromobilů.“ V číselném vyjádření vzrostl od ledna do května 2025 počet uzavřených smluv na financování elektromobilů meziročně ze 196 na 918 (+368,4 %) a podíl financování VWFS na celkovém počtu registrovaných nových koncernových elektromobilů se zvýšil z 30,3 % na 36,7 %.

Volkswagen Financial Services dosáhl v období od ledna do května 2025 největších úspěchů v oblasti elektromobility s plně elektrickými modely Škoda Elroq (letos zatím 313 smluv) a Enyaq (310 smluv), z nichž první v pořadí je letošní novinkou. Velký zájem o výhodné financování od VWFS projevili také zákazníci, kteří se rozhodli pro model ID.7 (101 smluv), vlajkovou loď značky Volkswagen, a pro modely ID.3 (65 smluv) nebo ID. Buzz (73 smluv). Zařazení prémiových elektromobilů Porsche Macan a Audi Q6 e-tron do vozového parku půjčovny elektromobilů přineslo zvýšený zájem i o tyto elektricky poháněné modely.

Půjčovna elektromobilů společnosti Volkswagen Financial Services, kterou mohou využít firmy s vozovým parkem již od jednoho vozu, aktuálně nabízí zapůjčení luxusních SUV Porsche Macan a Audi Q6 e-tron za 1500 Kč bez DPH za den. Již od 700 Kč bez DPH za den s neomezeným počtem ujetých kilometrů si mohou zájemci o elektromobilitu zapůjčit oblíbené elektrické modely Škoda Elroq a Volkswagen ID.7. Doba pronájmu se může pohybovat mezi 7 a 30 dny, v praxi to bývá v průměru kolem dvou týdnů. Nájemné pro všechny modely zahrnuje také pojištění, dobíjecí kartu a servisní kartu s kontaktními údaji technické asistence.

Volkswagen Financial Services je přední finanční společností, specializující se na podporu prodeje dealerské sítě značek Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA, Porsche, Ducati, ojetých automobilů všech značek a prémiových značek Bentley a Lamborghini. Nabízí produkty v oblasti úvěru, operativního leasingu, pojištění a dalších služeb mobility soukromým osobám, podnikatelům i firmám, a to jak pro koncernové vozy – tzv. značkové financování –, tak i pro ostatní vozy na trhu. Volkswagen Financial Services je obchodní divizí skupiny Volkswagen AG, která zahrnuje společnosti Volkswagen Financial Services AG spolu s přidruženými společnostmi, Volkswagen Bank GmbH, Porsche Financial Services a finančními společnostmi v USA, Kanadě a Španělsku, které patří přímo nebo nepřímo společnosti Volkswagen AG – s výjimkou finančních služeb značky Scania a Porsche Holding Salzburg. Společnost je zastoupena ve 48 zemích, které disponují portfoliem více než 26,7 milionů smluv a zaměstnávají 18045 pracovníků. Celková aktiva společnosti jsou ve výši přibližně 282 miliardy eur a provozní výsledek činí 2,6 miliardy eur.

