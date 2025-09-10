Vycházející hvězda ASTRAUX zazářila na veletrhu IFA v Berlíně a urychlila expanzi na klíčové trhy EU

Na letošním veletrhu IFA představila společnost ASTRAUX evropskému publiku poprvé svůj minielektrický vůz, robotického společníka Aimon a chytré brýle. Stánek se rychle stal jednou z nejpřitažlivějších atrakcí, která za jediný den přilákala přes 20.000 návštěvníků, přičemž se kolem zážitkové zóny a selfie stěn tvořily dlouhé fronty. Stánek ASTRAUX se umístil mezi třemi nejnavštěvovanějšími stánky veletrhu IFA.
Je třeba poznamenat, že Yoyo Zhang, současná vedoucí evropské pobočky společnosti ASTRAUX, se již řadu let intenzivně věnuje spotřebitelskému obchodu ve společnostech jako Huawei a Xiaomi. Působila také jako vedoucí italské pobočky společnosti Xiaomi v Evropě, kde nasbírala bohaté zkušenosti v oblasti budování značky, rozvoje distribučních kanálů a uživatelského provozu. Její vedení signalizuje silné odhodlání společnosti ASTRAUX pevně se uchytit v Evropě. Zdůraznila, že společnost ASTRAUX má jedinečnou pozici, aby oslovila mladší evropské spotřebitele, kteří hledají cenově dostupné, inovativní a elegantní technologické řešení, a připravila tak půdu rychlému růstu v Německu, Francii, Itálii a Španělsku.
Inovace poháněné mladými lidmi
ASTRAUX Mini EV (od 5 990 eur) – mikroelektrické vozidlo s nápaditým designem, přizpůsobitelným lakem, panoramatickou skleněnou střechou a způsobilostí pro řidiče již od 14 let ve vybraných zemích EU.
Aimon Companion Robot (89 eur) – interaktivní emocionální robot s umělou inteligencí, který reaguje na dotek, pohyb a náladu a rychle se stal oblíbencem publika v zážitkové zóně IFA.
ASTRAUX Smart Glasses (79 eur) – Kombinace slunečních brýlí s certifikací UV400, překladu pomocí umělé inteligence, kamery s 8 megapixely zobrazující dění pohledem vlastních „očí" postavy ve hře a zvuku díky sluchátkám vně ucha, která poskytuje inteligentní zážitky bez použití rukou pro uživatele nové generace.
