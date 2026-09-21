Vychází kniha o asamblážích Lubo Kristka, která je sama asambláží

Součástí publikace jsou studie renomovaných odborníků Barbory Půtové z Univerzity Karlovy a Haukeho Ohlse z Univerzity v Bonnu, které v českém prostředí poprvé propojují uměleckohistorický pohled na asambláž, její filozofickou teorii a širší sociálně-antropologické souvislosti. Barbora Půtová sleduje vývoj asambláže od jejího zavedení do výtvarného umění přes návaznost na avantgardní hnutí až po teoretické ukotvení. Na tomto pozadí analyzuje Kristkovu tvorbu od jeho prvních asambláží vzniklých v Československu přes díla vytvořená v emigraci v Západním Německu a během jeho pobytů v USA a Kanadě až po umělcovy pozdější evropské práce. Půtová v knize uvádí: „V Kristkově pojetí asambláž charakterizuje médium paměti a prostředek sociální komunikace umožňující sdílet zkušenosti v různém časovém období a v různých životních fázích.“
Hauke Ohls v souvislosti s Kristkovou tvorbou nově zavádí pojem „umělecko-filozofická asambláž“. Soustředí se na filozofický rozměr asambláže a ukazuje, jak Kristkova tvorba propojuje uměleckohistorickou praxi sestavování trojrozměrných objektů s procesuálním, nehierarchickým pojetím asambláže jako filozofické kategorie. Ohls ve své studii shrnuje: „Umělecká díla Lubo Kristka dokládají dvojí význam pojmu ‚asambláž‘ – na jedné straně jako obecného označení pro objektové umění, na straně druhé jako filozofické teorie.“
Kniha Assemblage: Lubo Kristek také dokumentuje, v čem je Lubo Kristek pro asambláž osobitým autorem: nalezené a použité předměty, které často cíleně vyhledává a někdy roky shromažďuje, u něj nejsou pouze materiálem pro vznik nového díla. Stávají se nositeli paměti, symbolických významů a kritické výpovědi o člověku, společnosti a proměnlivosti času. Propojení materiálu a objektu s pamětí, citlivými společenskými tématy, performancí a filozofickou reflexí tvoří jednu z hlavních rovin publikace. Kristek, známý svým celoživotním experimentováním v různých uměleckých formách, uvedl: „Umění začíná tehdy, kdy se daří nacházet nezmapované cestičky v duši.“
Čtyřjazyčná (čeština, angličtina, němčina, španělština) publikace představuje široké spektrum Kristkovy tvorby od 60. let 20. století po současnost. Čtenář v knize, která váží přes dva kilogramy, nalezne jeho kritické asambláže, akční asambláže vzniklé v kontextu happeningu, díla z alpakové periody, z celoživotního cyklu Bodky civilizace i jeho koncept hranice lidské zatížitelnosti. Ke každému z mnoha desítek děl kniha přináší nejen formální a obsahovou interpretaci, ale i bohatou obrazovou dokumentaci, dobové ohlasy v mezinárodním tisku (německá, švýcarská a česká periodika), Kristkovy skici i jeho poznámky. Zároveň nabízí základní orientaci v historii a teorii asambláže, klíčové pojmy a představuje interpretační souvislosti mezi materiálem, objektem a pamětí. Náklad standardní edice je limitován na 400 kusů.
Tato jedinečná kniha je navíc sama asambláží. Vedle standardní edice vznikla sběratelská edice v nákladu 60 číslovaných exemplářů. Každý obsahuje originální Kristkovu asambláž umístěnou ve speciální knižní vitríně. Součástí asambláže je autentický fragment – jedna šedesátina klínu vyjmutého z díla Duše II – Kolektivní intuice, vystaveného v Muzeu celoživotního díla Lubo Kristka na Zámečku Lubo v Podhradí nad Dyjí. Každý exemplář z této edice je jedinečný. Sběratelská edice spojuje odbornou monografii, uměleckou knihu a originální výtvarný artefakt v jediný celek, čímž se stává i materiálním svědectvím o umělecké praxi autora.
Na vzniku se podílely špičkové výrobní technologie i tradiční, dnes již téměř zaniklá, tiskařská a knihařská řemesla. Kniha kombinuje sítotisk a ofsetový tisk, rozkládací strany, ručně šitou vazbu, černou ořízku zhotovenou v Rakousku, jedinečnou tiskařskou čerň, italský pauzovací papír, ražbu do plátěných desek a speciální papír o gramáži 200 g/m2. Realizaci vedla tiskárna Didot.
Publikace je dostupná osobně na Zámečku Lubo v Podhradí nad Dyjí a na e-shopu Zámečku Lubo: https://zameceklubo.cz/cs/lubo-kristek-assemblage. Vydává ji Nadační fond Lubo Kristka, který pečuje o zachování, zpřístupnění a prezentaci díla a odkazu Lubo Kristka a spravuje Muzeum celoživotního díla Lubo Kristka na Zámečku Lubo v Podhradí nad Dyjí.
Zdroj: Nadační fond Lubo Kristka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59268.