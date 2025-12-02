Vychází Kouzelná cesta – nová dětská kniha Daniely Šplíchalové, která laskavě vysvětluje dětem, že vznikly díky IVF

Příběh pro rodiny, jejichž cesta k dítěti byla jiná
Autorka sama podstoupila náročnou léčbu neplodnosti. Aby se jí narodily dvě zdravé dcery, prošla devíti embryotransfery a několika bolestnými ztrátami. Svůj příběh mimojiné otevřeně sdílí na Instagramu pod přezdívkou @ivf_mama_from_prague, kde se věnuje fyzické i psychické zátěži, kterou léčba přináší.
Právě tato zkušenost stála u zrodu Kouzelné cesty. Daniela Šplíchalová chtěla vytvořit knihu pro rodiny, které řeší stejné dilema – jak dětem citlivě říct, že vznikly díky IVF, a zároveň zůstat upřímní, laskaví a srozumitelní.
„Chtěla jsem rodičům dát do ruky něco, co jsem sama před lety marně hledala – jednoduché, něžné vysvětlení pro malé dítě. Něco, co říká pravdu, ale zároveň hladí po duši,“ říká Daniela Šplíchalová.
Kouzelná cesta králičí rodiny
Kouzelná cesta vypráví o králících, kteří touží po mláďátku a musí kvůli tomu projít neobvyklou, ale bezpečnou a láskyplnou cestou za pomoci „kouzelných lékařů“. Děti prostřednictvím příběhu pochopí, že některé rodiny potřebují při početí podporu medicíny – a že tato cesta je stejně hodnotná jako jakékoliv jiné početí.
Kniha je doplněna něžnými ilustracemi vytvořenými pomocí umělé inteligence a krátkým vzkazem pro rodiče, jak s dětmi o IVF mluvit. Jednou z postav je i moudrá paní Sova – literární podoba skutečné odbornice, vedoucí lékařky klinik PRONATAL MUDr. Nicole Mardešićové, MHA, která se dlouhodobě věnuje léčbě a podpoře žen i párů během léčby neplodnosti.
Citlivá komunikace o asistované reprodukci v rodinách
Daniela Šplíchalová se zasazuje o destigmatizaci léčby neplodnosti a otevřenou komunikaci v rodinách. Podle ní rodiče často cítí nejistotu, kdy a jak dětem svůj příběh říct, i když mají silnou potřebu být k nim upřímní.
V knize proto dostává prostor i hlas odbornice. „Dětem vždy prospívá, když jim dospělí předávají pravdivé informace přiměřenou formou. Příběh je přirozený nástroj, kterému rozumí, a který jim pomáhá budovat zdravou identitu a pocit, že jejich začátek je stejně opravdový a krásný jako každý jiný,“ říká doktorka Mardešićová, která se v knize objevuje jako postava paní Sovy.
„Když jsem se o téhle knížce dozvěděla, byla jsem nadšená. Protože stejně jako samotné IVF je to téma, o kterém mají lidé někdy pocit, že se má raději zamlčet. Jenže mlčení ještě nikdy nikomu nepomohlo. Děti vnímají atmosféru pravdy i nepravdy – a právě tahle kniha dává rodičům nástroj, jak mluvit otevřeně, laskavě a bezpečně,“ doplňuje psycholožka Milena Toman, která se podílela na produkci knihy.
Kouzelná cesta vychází právě dnes a bude k dispozici v kamenných knihkupectvích a na vybraných e-shopech. Daniela Šplíchalová se tématu IVF věnuje dlouhodobě – sdílí vlastní zkušenost, informace o léčbě i podporu pro páry, které podobnou cestu právě procházejí.
Foto: Daniela Šplíchalová s rodinou a MUDr. Nicole Mardešićovou, MHA Foto kredit: Dominik Kučera