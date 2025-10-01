Vychází nová kniha bestsellerové autorky Anety Martinek, Holky to chtěj taky

Nová kniha Anety Martinek nese název Holky to chtěj taky a chce poskytnout pomoc a inspiraci všem rodičům a zároveň přispět k pozitivním změnám ve společnosti.
Ženy totiž stále žijí v době plné rozporů. Na jedné straně pro nás naše předchůdkyně vydobyly práva, o kterých si před lety mohly samy nechat jen zdát. Na straně druhé ale emancipace vlivem politiky a historických událostí zůstala nedokončená a ženy v moderní době stále čelí řadě starých i nových výzev. Obzvláště, když chtějí založit rodinu.
Druhá směna, penalizace mateřství, pay gap… to jsou reálné výzvy, s nimiž se dnes ženy potýkají, když se rozhodnou od života požadovat to, co je mužům nabízeno, aniž by to pro ně mělo jakékoliv negativní dopady.
Kniha Holky to chtěj taky chce v této oblasti pomoci. Ukáže čtenáři současnou situaci, poskytne její historický kontext a přidá inspiraci a praxí ověřené tipy pro jednotlivé aspekty slaďování kariéry s rodičovstvím.
„Chtěla bych, aby si každý ze čtení odnesl takové to zdravé naštvání na systém a naši společnost. A hlavně chuť dělat věci jinak, být víc respektující ke svému okolí a k volbám, které rodiče denně dělají,“ doplňuje autorka Aneta Martinek.
Aneta Martinek je spoluzakladatelkou & CEO největší české marketingové vzdělávací platformy #HolkyzMarketingu, spoluzakladatelkou vzdělávací platformy #HolkyzByznysu a autorkou bestselleru Organizační porno – první české knihy o time managementu pro ženy. A také maminkou pětileté Amelie.
Její nová kniha vychází pod taktovkou Nakladatelství Audiolibrix v podobě tištěné knihy, e-knihy i audioknihy.
Vyprávění o této knize a zákulisí její tvorby si můžete poslechnout v sobotu 11. října od 13:00 jako součást programu 35. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě a následně také v pátek 31. října od 18:00 v rámci knižního veletrhu Kniha Brno.
Zdroj: Audiolibrix