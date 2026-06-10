Vychází ročenka Česká architektura 2024-2025. Představuje top 35 českých staveb.

Letošní ročenka nese podtitul Pomalé stavby, což odráží délku povolovacích procesů i samotného stavění v České republice. Ta je obvykle šest až dvanáct let a v architektonické praxi je běžnou součástí realizace. „Ukazuje se, že tuzemský administrativní systém stavebního řízení představuje pro naši architektonickou praxi asi tu největší překážku," říká editor Jan Schindler.Z celkem 180 přihlášených projektů vybral editor Jan Schindler 35 staveb z České republiky (a několika zahraničních), které tvoří obraz dnešní architektonické praxe. „Mou snahou bylo vybrat soubor, které vytváří mnohovrstevnatý obraz současné české architektury – její odvahy, promyšlenosti a smyslu pro kontext,“ vysvětluje editor.
Výběr sleduje dvě hlavní linie: schopnost citlivě navázat na historickou vrstvu a proměnit ji, a ambici utvářet nové fragmenty města a krajiny tak, aby se staly trvale užitečnou součástí společenského života. Publikace zahrnuje projekty z oblastí bydlení, infrastruktury, konverzí industriálního dědictví, veřejné a občanské architektury i experimentálních rodinných domů.
Ročenka Česká architektura vychází každoročně od roku 1999 a je respektovaným zrcadlem tuzemské architektonické kultury. Představuje pečlivě vybraný soubor 35 staveb z České republiky, doplněný o tematickou esej editora, rozhovory a přehledy nejvýznamnějších soutěží, cen a publikací daného roku. Vychází v česko-anglické jazykové verzi a obsahuje stovky fotografií, výkresů a schémat. Dosud bylo v edici představeno téměř devět set staveb.
Stavby a kniha od nakladatelství ARCHIZOOM BOOKS jsou dostupné na www.rocenka.cz
Zdroj: ARCHIZOOM BOOKS