Vyčisti les 2025: děti dokazují, že jim příroda není lhostejná

Akci tradičně pořádala agentura GetFound ve spolupráci s partnery. Letošní ročník podpořily společnosti Opavská lesní, Pineca.cz, Rostlinna-akvaria, Frutiko, Astratex, Snowboardel, Hyperfinance a Interbohemia. Díky jejich zapojení získaly vítězné školy a dětské domovy finanční odměnu 10.000 Kč, kterou využijí na vybavení pro děti, společný zážitek nebo k rozvoji volnočasových aktivit.
„Každý rok nás překvapuje, kolik energie, nápadů a nadšení děti do úklidu vloží. Nejde jen o sběr odpadků. Děti se učí, že na jejich činech záleží a že i malá skupina může změnit své okolí,“ říká Adam Ježek, zakladatel agentury GetFound, která soutěž pořádá. „Letošní účast nás velmi příjemně překvapila, každý rok zájem roste.“
Vyhlášení výsledků proběhlo 3. listopadu. Porota ocenila nejen množství sesbíraného odpadu, ale i zapojení komunity, nápadité zpracování reportáží a dlouhodobou péči o okolní přírodu.
Vítězi 7. ročníku soutěže Vyčisti les jsou:
? Základní škola a Mateřská škola Bolatice
? SŠ, ZŠ, MŠ a Dětský domov Zábřeh
? Dětský domov Lichnov
? Základní škola a Mateřská škola Dolní Cerekev
? Dětský domov Chrudim
Má to smysl
Projekt Vyčisti les dlouhodobě motivuje mladé lidi k odpovědnému přístupu k přírodě. Do soutěže se každoročně zapojují školy, dětské domovy i spolky, které si odnášejí nejen dobrý pocit, ale často i nový vztah k místu, kde žijí.
Organizátoři plánují pokračovat i v roce 2026 a věří, že osmá sezóna přiláká další účastníky. Více informací najdete na stránce www.vycistiles.cz.
O agentuře GetFound:
Marketingová agentura GetFound pomáhá firmám růst díky online marketingu, SEO a kvalitnímu linkbuildingu. Zároveň iniciuje projekty s hodnotou pro veřejnost – například akci Vyčisti les nebo vzdělávací program Podnikám s rozumem.
Zdroj: GetFound
