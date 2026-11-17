Soutěž od roku 2019 pořádá marketingová agentura GetFound za podpory partnerů. Do letošního ročníku se zapojily společnosti Opavská lesní, Rostlinna-akvaria, BERGMANN, Ampul, nazuby, DataHelp, Astratex, Snowboardel, Pineca a InterBohemia.
Díky jejich podpoře získal každý z pěti vítězných kolektivů finanční odměnu 10.000 Kč. Cílem soutěže je motivovat děti k aktivní péči o prostředí, v němž žijí. Účastníci měli za úkol vyrazit do přírody, posbírat odpadky a svůj úklid zdokumentovat.
Od lesní detektivky až po mimořádné zprávy
Letošní účastníci ukázali, že i obyčejný úklid se může proměnit v dobrodružství. Žáci ZŠ a MŠ Dolákova v Praze pojali svou výpravu jako lesní detektivku a společně naplnili deset pytlů odpadu. Děti ze školní družiny v Bujanově zase během úklidu objevily odstavený vrak auta, na který upozornily obec.
Originální přístup zvolil také Dětský domov Bojkovice. Děti natočily reportáž s názvem Mimořádné zprávy – Příroda potřebuje zásah!. Žáci ze ZŠ Mokrá-Horákov připravili dramatizované video a při úklidu narazili mimo jiné na baterii z motocyklu.
„Na soutěži nás těší především to, že děti nečekají, až se o nepořádek postará někdo jiný. Samy vyrazí ven, zapojí spolužáky a často přijdou i s nápadem, jak o svém úklidu dát vědět ostatním. Právě takové zkušenosti mohou ovlivnit jejich vztah k přírodě i do budoucna,“ říká Adam Ježek, zakladatel agentury GetFound.
Vítězi 8. ročníku soutěže Vyčisti les jsou:
ZŠ a MŠ Dolákova, Praha 8 ZŠ a MŠ Bujanov Dětský domov Bojkovice ZŠ a MŠ Březová ZŠ Mokrá-Horákov
Osm let společné péče o přírodu
Od prvního ročníku v roce 2019 dává projekt Vyčisti les školám, dětským domovům a volnočasovým organizacím příležitost spojit pobyt venku s konkrétní pomocí přírodě.
Letošní účast ze všech krajů potvrzuje, že zájem o podobné aktivity nekončí u jednotlivých škol nebo obcí. Děti se učí všímat si svého okolí, spolupracovat a přebírat odpovědnost za místa, kam se rády vracejí.
Více informací o projektu a výsledcích letošního ročníku najdete na www.vycistiles.cz.
O agentuře GetFound
Marketingová agentura GetFound pomáhá firmám růst prostřednictvím online marketingu, SEO a linkbuildingu. Vedle klientských projektů se věnuje také vlastním iniciativám s přínosem pro veřejnost. Patří mezi ně soutěž Vyčisti les nebo vzdělávací program Podnikám s rozumem.
Zdroj: GetFound
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60088.