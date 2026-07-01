Vydavatelství CGE oznámilo deskovou hru podle hitu Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance je dosud největší a nejambicióznější desková hra v repertoáru CGE. Spojuje videoherní otevřený svět s mechanikami charakteristickými pro moderní strategické hry. Hra má přes 700 karet a stovky dalších komponent včetně figurek z ekologického materiálu RE-Wood®. Deskovka se inspiruje světem a příběhy oceňované videohry z prostředí českého středověku, Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios, které se po celém světě prodalo přes 10 milionů kopií.
„Kingdom Come: Deliverance je moje srdcovka od doby, co jsem si hru poprvé zahrál před mnoha lety. Už tehdy jsem snil o tom, že bych jednoho dne mohl vytvořit stolní hru inspirovanou tímto úžasným světem. Teď se mi ten sen plní. Deskovka podle české videohry od Warhorse Studios, vytvořená českými autory a vydaná CGE. Být součástí takto jedinečné ryze české spolupráce je něco, za co jsem skutečně vděčný,“ řekl autor deskové hry Tomáš Holek.
Stejně jako ve videohře mohou hráči v její deskoherní adaptaci prožívat bohaté dějové linky, pustit se do množství vedlejších úkolů a trénovat dovednosti jako boj, lov, kradení nebo dokonce sběr bylin.
„Musím říct, že tenhle projekt si fakt užívám. Úžasná videoherní předloha, spoluautor, se kterým se mi skvěle pracuje, péče a podpora, kterou CGE svým projektům dává… A především ta kombinace epičnosti a hravosti, to je pro designera úžasné hřiště, kde má radost z každé kartičky, z každého úkolu, dovednosti či setkání, které navrhne. Když si s Tomášem sedneme k testovací partii, prohlédneme si situaci a startovní karty a začneme přemýšlet, jak to tentokrát zahrajeme… tak na sebe koukneme – ty jo, ta hra nás pořád strašně baví,“ dodal autor deskové hry Vlaada Chvátil.
Na hře designéři Vlaada Chvátil a Tomáš Holek spolupracují přes dva roky. S pokročilým herním prototypem CGE oslovilo Warhorse Studios ke konci roku 2025, od něhož získali licenci.
„Tahle spolupráce je pro mě velmi osobní. S Vlaadou jsme spolu před mnoha lety začínali v herním světě a mám obrovskou radost, že se naše cesty znovu protnuly. Nenapadá mě nikdo, kdo by dokázal lépe zachytit ducha Kingdom Come: Deliverance – důraz na svobodu volby, následky rozhodnutí a příběhy, které vznikají přirozeně během hraní. Měl jsem možnost si stolní hru zahrát a už se nemůžu dočkat, až ji vyzkoušejí i ostatní hráči,“ řekl vedoucí vývoje ve Warhorse Studios Martin Klíma.
Desková hra Kingdom Come: Deliverance vyjde poprvé v anglické verzi v říjnu tohoto roku na největším veletrhu deskových her na světě, SPIEL Essen v Německu. V češtině by měla být k dostání v prvním čtvrtletí roku 2027.
Anglickou verzi deskové adaptace hry Kingdom Come: Deliverance si lze předobjednat prostřednictvím CGE a Xzone do 16. srpna 2026. Hra stojí 149 € (199 $) a stejně jako všechny ostatní tituly vydavatelství CGE se vyrábí lokálně v továrně společnosti v Mnichově Hradišti.
O CGE
CGE tvoří parta nadšených hráčů, kteří chtějí svou vášeň pro deskové hry sdílet s lidmi po celém světě. Cení si humoru, promyšlenosti, překvapivých nápadů i kreativity, a právě tyto hodnoty se odrážejí v hrách, které vydávají. Jejich cílem je přinášet na stůl nové, originální a především zábavné herní zážitky.
Společnost CGE, založená v roce 2007 v České republice, vydala více než 50 her a rozšíření jako jsou Krycí jména, SETI, Galaxy Trucker, Pictomania, Letter Jam, Ztracený ostrov Arnak a další. CGE hry byly přeloženy do více než 45 různých jazyků a jsou vyráběny lokálně podle vysokých standardů společnosti.
O Warhorse Studios
Warhorse Studios je herní vývojářské studio založené v roce 2011 týmem zkušených veteránů herního průmyslu. Díky propojení historické autenticity a působivého vyprávění si získalo mezinárodní uznání jako tvůrce oceňované série Kingdom Come: Deliverance – open-world RPG pro jednoho hráče zasazeného do středověkého Českého království. Jako součást předního vydavatelství PLAION dosáhlo Warhorse Studios celosvětového úspěchu a jeho her se prodalo více než 17 milionů kopií.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=5nPuz_RUS8Q
Zdroj: Czech Games Edition
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