Výdejní boxy od Allegro budou i na čerpacích stanicích ORLEN

  11:08
Praha 10. září 2025 (PROTEXT) - Přepravní společnost One by Allegro pokračuje v posilování své infrastruktury na českém trhu. Nově začala instalovat své výdejní boxy na čerpacích stanicích ORLEN. Tato síť je se 444 čerpacími stanicemi nejširší sítí v České republice. První boxy v rámci sítě ORLEN byly umístěny na čerpacích stanicích v ulicích Argentinská a Poděbradská v Praze a v ulici Královopolská v Brně. Do konce roku plánuje One by Allegro rozšířit své výdejní boxy na deset čerpacích stanic ORLEN po celé České republice.

Popularita boxů sílí

Čeští zákazníci stále častěji volí doručení mimo domov, což potvrzují i data společnosti One by Allegro. Ta zaznamenává rostoucí zájem o výdejní boxy, které postupně nahrazují tradiční doručování domů. Díky novému partnerství s čerpacími stanicemi ORLEN rozšiřuje One by Allegro síť výdejních míst o řadu frekventovaných lokalit, kde si zákazníci mohou své zásilky pohodlně vyzvednout kdykoliv, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

„Výdejní boxy jsou stále oblíbenější a tento trend bude podle všeho dál sílit. Zákazníkům přinášejí flexibilitu a pohodlí, obchodníkům a kurýrům zase rychlost a efektivitu doručování zásilek. Naším cílem je budovat síť, která kopíruje přirozený pohyb lidí v každodenním životě a čerpací stanice ORLEN jsou ideálním příkladem takových míst. Nároky zákazníků na spolehlivé a zároveň regulované doručovací služby stále rostou, proto se zaměřujeme na rozvoj infrastruktury, která se přirozeně začleňuje do běžného života a odpovídá měnícím se standardům,“ říká Tomáš Dejmek z One by Allegro.

Větší logistická síť a zákaznický komfort

Instalace boxů v síti čerpacích stanic ORLEN je součástí širší strategie, v rámci které Allegro investuje do vlastní doručovací infrastruktury pod značkou One by Allegro. Ta zahrnuje nejen výdejní boxy či výdejní místa, ale také logistická centra a vlastní dopravní kapacity. Služby jsou dostupné všem obchodníkům – včetně těch, kteří své produkty nenabízejí přímo na online tržišti Allegro.

Společnost One by Allegro v současné době provozuje po celé České republice více než 790 výdejních boxů a svou síť neustále rozšiřuje. Díky nové spolupráci One by Allegro zvýší celkový počet výdejních boxů v Česku na 801. Zákazníci si tak budou moci vyzvednout své objednávky ještě blíže domovu, práci nebo třeba cestou na výlet, dovolenou či služební cestu.

„Instalace výdejních boxů na našich stanicích je dalším krokem, jak být blíže zákazníkům všech kategorií. Každý zákazník je u nás vítán – ať už přijíždí natankovat, občerstvit se, nakoupit potraviny, dárky nebo léky či nově si vyzvednout objednanou zásilku,“ říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN. „První výdejní boxy od Allegra již fungují na čerpacích stanicích v ulicích Argentinská a Poděbradská v Praze a v ulici Královopolská v Brně. Do konce roku je chceme mít na deseti stanicích po celé České republice a s rozvojem počítáme i v následujících letech,“ dodává.

Zdroj: Allegro

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

