Vydejte se do světa skleněné krásy na exkurzi a Jarní výstavu do sklárny Koulier

8:55

Praha 28. února 2025 (PROTEXT) - Jaro o sobě dává pomalu vědět. Skleněné ozdoby představují skvělý způsob, jak vytvořit jedinečné jarní aranžmá. Ať už se jedná o věnec na dveře, dekoraci na stůl nebo okno, či zavěšené vajíčko či srdíčko, tyto detaily dodají prostoru lehkost a eleganci. Nechte svou fantazii volně plynout a pusťte se do tvoření s radostí. Jarní a velikonoční dekory ve stylu Koulier jsou pro Vás již připraveny. Na návštěvníky sklárny Koulier čekají nejenom nové vzory ve svěžím jarním duchu, ale i ozdoby Kahuri na Velikonoce. Nově pak sklárna uspořádala historicky první Jarní výstavu, která nabízí přes dvacet originálních aranží, a je otevřena až do 11. května. Během ní budou všichni milovníci krásy seznámeni i s tradicí vítání jara. K vidění bude i skleněná zahrádka. Prohlídku lze spojit s exkurzí do výroby a malováním vlastní ozdoby. Talentované malířky sklárny Koulier vytvořily nové, jedinečné dekory. Výsledkem jsou originální Kahuri vajíčka, která zaujmou svým netradičním zdobením, veselí „Čmeldové“, kteří rozzáří každý interiér, a také jarní ptáčci v semišovém kabátě – nejen krásně barevní, ale i příjemní na dotek. Kromě těchto novinek najdou všichni zájemci v nabídce sklárny i ručně malovaná srdce, kočky, ptáčky, vajíčka a květiny. Každý kousek přinese do vašeho domova kouzlo jara a připomene krásu tradic.