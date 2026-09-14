Výdrž a chytré funkce: 6 důvodů, proč si koupit Huawei Watch GT 7 a FreeBuds Neo

Huawei Watch GT 7: 6 důvodů, proč je mít na zápěstí
1. Physical Readiness napoví, kdy přidat a kdy zvolnit
Chuť na trénink ještě nemusí znamenat, že je organismus připravený na vyšší zátěž. Physical Readiness proto spojuje několik ukazatelů: kvalitu spánku, variabilitu srdečního tepu, emoční stav a aktivně spálené kalorie. Z nich vytváří přehled o aktuální připravenosti.
Výsledek se zobrazí v jedné z pěti úrovní, takže není potřeba jednotlivé hodnoty posuzovat zvlášť. Na první pohled tak získáte vodítko, jestli má smysl naplánovat náročnější trénink, nebo tentokrát zvolit volnější tempo.
2. Nové a vylepšené sportovní režimy pro zimní sporty a cyklistiku
S novou řadou hodinek se tradičně hlásí ke slovu sportovní funkce. A pokud jste milovníky zimních sportů, potěší vás, že právě lyžování a snowboarding patří mezi oblasti, které dostaly nejvíc novinek. Nové indoor režimy si poradí i tam, kde není k dispozici spolehlivý GPS signál, zatímco při venkovním lyžování hodinky rozliší samotnou jízdu od odpočinku nebo času na vleku. K dispozici jsou také mapy více než 3000 středisek a nově i rozpoznávání oblouků, díky kterému získáte podrobnější pohled na samotnou techniku jízdy.
Na své si přijdou i cyklisté. Climb Planning ukáže profil stoupání a během výjezdu pomůže odhadnout, jak si rozložit síly. Hodinky vás navíc upozorní na prudkou zatáčku, takže víte včas, kdy máte zpomalit.
3. Řemínek, který při pohybu nepřekáží
U sportovních hodinek dokáže člověka potrápit i zdánlivá maličkost. Třeba volný konec řemínku, který při běhu poskakuje nebo se zachytává o rukáv. Vybrané varianty Huawei Watch GT 7 proto nabízí fluoroelastomerové řemínky se systémem EasyCross, který jejich volný konec zasune dovnitř, takže nikde zbytečně nepřečnívá. Řemínek navíc drží stabilně na místě i při intenzivnějším pohybu. Hodinky tak na ruce sedí, ať už jdete běhat, jedete na kole nebo provozujete jakýkoliv jiný sport.
4. Android nebo iPhone? Hodinky zvládnou obojí
Huawei Watch GT 7 lze spárovat s telefony s Androidem i iOS, takže nemusíte řešit, jakou značku smartphone zrovna máte. Po propojení pak na zápěstí zobrazují notifikace, nebo umožňují vyřizovat Bluetooth hovory, takže kvůli běžným úkonům nemusíte pokaždé sahat po telefonu. A pokud třeba za rok přejdete z Androidu na iPhone nebo naopak, hodinky nemusíte měnit spolu s telefonem a můžete je dál používat se zařízením, které vám zrovna vyhovuje.
5. Na nabíječku můžete na pár dní zapomenout
Co na hodinkách oceníte je jejich dlouhá výdrž. Huawei Watch GT 7 Pro a větší 46mm varianta zvládnou při lehkém používání až 21 dní bez nabíječky, při běžném používání až 12 dní. Menší 41mm model vydrží až 14 dní při lehkém používání a sedm dní při typickém používání.
Dlouhá výdrž přijde vhod i ve chvíli, kdy vyrážíte na delší trasu. V outdoorovém režimu zvládne 46mm model až 51 hodin na jedno nabití, takže hodinky bez problémů pokryjí víkend na horách, delší závod nebo jinou aktivitu, při které se k nabíječce jen tak nedostanete.
6. Platby, mapy i hudba přímo na zápěstí
Hodinky nemusí sloužit jen ke sportu a sledování kondice. Huawei Watch GT 7 mají 64GB úložiště, do kterého lze uložit například mapy, ciferníky nebo offline hudbu. Oblíbený playlist tak můžete mít po ruce i ve chvíli, kdy nechcete mít telefon neustále u sebe.
Praktická je také možnost bezkontaktního placení přes Curve Pay. U pokladny tak stačí přiložit hodinky k terminálu a není potřeba vytahovat telefon ani peněženku. Služba je dostupná také v Česku.
Huawei FreeBuds Neo: 6 důvodů, proč je nebudete chtít odložit
1. Okolní hluk si sluchátka hlídají sama
Hluk kolem vás se během dne neustále mění. Jinak vypadá cesta metrem, práce v kanceláři nebo chvíle v kavárně. FreeBuds Neo proto používají adaptivní ANC, které průběžně reaguje na okolní prostředí a samo upravuje potlačení ruchů.
Conversation Awareness navíc dokáže při hovoru automaticky ztlumit přehrávání a po jeho skončení se vrátit zpět k původnímu nastavení. Průměrná hloubka potlačení hluku přitom dosahuje až 30 dB.
2. Hudba dostává výraznější basy i čistší detaily
Co je ale u sluchátek nejdůležitější, je samotný zvuk. FreeBuds Neo proto dostaly nový Turbo driver, který přináší výraznější basy, čistší výšky a přirozenější podání hlasů i nástrojů. Huawei zároveň upravil konstrukci měniče a proudění vzduchu tak, aby byly nízké tóny dynamičtější a zvuk méně zkreslený.
Rozdíl je znát nejen při poslechu hudby, ale také u podcastů nebo filmů, kde mohou lépe vyniknout hlasy i jemnější zvukové detaily.
3. Prostorový zvuk vás vtáhne víc do děje
U filmů, koncertů nebo některých skladeb může zážitek výrazně změnit i to, odkud zvuk přichází. FreeBuds Neo proto podporují Unlimited Spatial Audio, které vytváří 360stupňovou zvukovou scénu a rozšiřuje poslech do prostoru kolem vás. Výpočty přitom probíhají přímo ve sluchátkách, takže funkce není omezená jen na jeden konkrétní zdroj zvuku.
Přes aplikaci Huawei Audio Connect lze navíc zvolit pevný prostorový režim nebo sledování pohybu hlavy. Zvuk se tak při otočení může přizpůsobit vašemu pohybu a působit přirozeněji než u běžného sterea.
4. Pohodlí se pozná hlavně po delším nošení
Sluchátka často máme v uších několik hodin v kuse, a právě při dlouhodobém nošení se ukáže, jestli opravdu dobře sedí. FreeBuds Neo proto využívají konstrukci Light Mini Stem, která vychází z dat o tvarech lidského ucha a pomáhá rovnoměrněji rozložit tlak. Díky tomu jsou pohodlnější i při delším poslechu.
Při vývoji se řešila také stabilita při pohybu. Úpravy se zaměřily na místa, kde se sluchátka nejčastěji uvolňují, takže lépe drží třeba při běhu nebo cvičení.
5. Dvě zařízení najednou, bez zbytečného přepínání
Telefon, notebook nebo tablet během dne střídáme docela běžně. FreeBuds Neo proto podporují Android, iOS i Windows a zároveň mohou být připojená ke dvěma zařízením současně, i když každé používá jiný operační systém.
V praxi tak můžete poslouchat hudbu z notebooku a o chvíli později pokračovat na telefonu, aniž byste sluchátka museli znovu párovat. Přechod mezi zařízeními je tak mnohem jednodušší a nezdržuje pokaždé, když změníte zdroj zvuku.
6. Vydrží celý den i několik delších cest
U bezdrátových sluchátek se dlouhá výdrž hodí hlavně ve chvíli, kdy je používáte průběžně celý den. FreeBuds Neo vydrží na jedno nabití až 10 hodin s vypnutým ANC a až 6,5 hodiny se zapnutým potlačením hluku. Společně s nabíjecím pouzdrem se celková výdrž dostává až na 40 hodin.
Když se baterie přece jen blíží ke konci, nemusíte dlouho čekat. Deset minut nabíjení přidá až další čtyři hodiny přehrávání, takže stačí krátká pauza a můžete pokračovat dál.
Cena a dostupnost
Cena Huawei Watch GT 7 začíná na 7299 Kč, model Huawei Watch GT 7 Pro stojí 10.499 Kč. Sluchátka Huawei FreeBuds Neo zakoupíte za 2999 Kč. Hodinky jsou dostupné prostřednictvím oficiálního e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart.
V období od 2. září do 18. října bude možné Huawei Watch GT 7 i Huawei FreeBuds Neo pořídit se slevou 15 %. Studenti s platným průkazem ISIC získají na Huawei Watch GT 7 slevu 25 %, přičemž toto zvýhodnění bude dostupné pouze na oficiálním e-shopu Huawei a na Alze.
O Huawei Consumer Business Group
Produkty a služby společnosti Huawei jsou dostupné ve více než 170 zemích a používá je třetina světové populace. V Německu, Švédsku, Indii a Číně bylo zřízeno čtrnáct výzkumných a vývojových center. Huawei CBG je jednou ze tří obchodních jednotek společnosti Huawei a zahrnuje smartphony, PC, tablety, nositelné a cloudové služby atd. Globální síť společnosti Huawei je postavena na více než 34letých zkušenostech v telekomunikačním průmyslu a je odhodlána poskytovat nejnovější technologický pokrok spotřebitelů po celém světě.
Zdroj: Huawei
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59135