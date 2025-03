Vyhlášení vítězů 19. ročníku soutěže Stevie® Awards za prodej a zákaznický servis

Byli oznámeni vítězové 19. ročníku soutěže Stevie® Awards for Sales & Customer Service, která je považována za nejlepší světové ocenění za zákaznický servis a prodej. Úplný seznam všech vítězů zlatých, stříbrných a bronzových cen Stevie Award za rok 2025 podle kategorií je k dispozici na adrese www.StevieAwards.com/Sales.

Vítězové budou oceněni během slavnostního banketu v hotelu Marriott Marquis v New Yorku ve čtvrtek 10. dubna. Vstupenky jsou již v prodeji.

V letošním ročníku soutěže bylo hodnoceno více než 2100 nominací od organizací všech velikostí a prakticky ze všech odvětví ze 45 zemí a území. O vítězích rozhodlo průměrné hodnocení více než 170 odborníků z celého světa v sedmi specializovaných porotách. Přihlášky byly posuzovány ve více než 60 kategoriích za úspěchy v oblasti zákaznických služeb a kontaktních center, včetně kategorií Kontaktní centrum roku, Cena za inovaci v oblasti zákaznických služeb a Oddělení zákaznických služeb roku; v 60 kategoriích za úspěchy v oblasti prodeje a rozvoje obchodu, od Vedoucího pracovníka prodeje roku přes Obchodní školení nebo Vedoucího pracovníka pro rozvoj obchodu roku až po Obchodní oddělení roku; a v kategoriích oceňujících mimo jiné nové produkty a služby a poskytovatele řešení.

Nejlepším držitelem zlatých, stříbrných a bronzových cen Stevie je celosvětově společnost DP DHL s 39 zlatými, stříbrnými a bronzovými cenami Stevie.

Mezi další držitele šesti a více cen Stevie patří:

IBM, různá pracoviště (31), Sales Partnerships, Inc., Broomfield, Colorado USA (20), Support Services Group, Inc., Waco, Texas USA (18), ValueSelling Associates Inc., Carlsbad, Kalifornie USA (15), Unitedhealthcare Provider Service Operations, Minneapolis, Minnesota USA (13), TransPerfect Translations, New York, NY USA (12), UPMC, Pittsburgh, Pensylvánie USA (12), Druva Inc., Santa Clara, Kalifornie USA (9), Intuit Canada, Toronto, Ontario Kanada (9), Blackhawk Network, Pleasanton Kalifornie USA (8), GoHealth, Chicago, Illinois USA (8), Tata Consultancy Services, celosvětově (8), Element TV Company, LP, Winnsboro, Jižní Karolína USA (6), Intuit Mailchimp, Atlanta, Georgia USA (6), Mplus, Záhřeb, Chorvatsko (6), a Nutun, Johannesburg, Jihoafrická republika (6).

Vítězové jedné speciální kategorie, Ceny za etiku v prodeji, budou vyhlášeni začátkem dubna. Uzávěrka pro podání nominací na tuto cenu je 21. března. Toto ocenění se uděluje organizacím za nejlepší postupy a úspěchy při prokazování nejvyšších etických standardů v oblasti prodeje.

V týdnu od 17. března bude vyhlášeno pět držitelů trofejí Grand Stevie Award pro pět nejvíce oceněných organizací v soutěži.

V soutěži Stevie Awards for Sales & Customer Service mohou soutěžit všechny organizace na celém světě a mohou podat libovolný počet nominací v široké škále kategorií ocenění za prodej, zákaznický servis, poskytovatele řešení, rozvoj podnikání, řešení a implementace a myšlenkové vedení.

Nominace na ocenění Stevie Awards for Sales & Customer Service v roce 2026 budou přijímány od července tohoto roku. Přihlašovací formulář si můžete vyžádat na adrese http://www.StevieAwards.com/Sales.

Ceny uděluje společnost Stevie Awards, která organizuje devět předních světových programů udělování obchodních cen, včetně prestižních cen International Business Awards® a American Business Awards®.

O ocenění Stevie®

Ceny Stevie® se udělují v devíti programech: Asijsko-pacifické ceny Stevie®, Německé ceny Stevie®, Ceny Stevie® pro Blízký východ a severní Afriku, Americké obchodní ceny®, Mezinárodní obchodní ceny®, Ceny Stevie® pro skvělé zaměstnavatele, Ceny Stevie® pro ženy v podnikání, Ceny Stevie® za vynikající technologie a Ceny Stevie® za prodej a zákaznický servis. Každoročně je v soutěžích Stevie hodnoceno více než 12.000 nominací z více než 70 zemí, které posuzuje více než 1000 odborníků. Soutěže Stevie oceňují organizace všech druhů a velikostí a lidi, kteří za nimi stojí, a dále oceňují vynikající výkony na pracovišti po celém světě. Více informací o cenách Stevie najdete na http://www.StevieAwards.com.

Mezi sponzory soutěže Stevie Awards 2025 za prodej a zákaznický servis patří společnosti The Brooks Group, Sales Partnerships, Support Services Group a ValueSelling Associates.

Kontaktní osoba pro marketing: Nina Moore, Nina@StevieAwards.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2634930/The_Stevie_Awards_2025_winners.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2634929/The_Stevie_Awards_Logo.jpg