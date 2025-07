Vyhlášení vítězů v soutěži Stevie® Awards 2025 pro skvělé zaměstnavatele

Dnes byli vyhlášeni vítězové 10. ročníku soutěže Stevie® Awards pro skvělé zaměstnavatele za rok 2025. Tato ocenění jsou udělována nejlepším zaměstnavatelům na světě, profesionálům v oblasti lidských zdrojů a týmům za jejich úspěchy a produktům a dodavatelům v oblasti lidských zdrojů, kteří pomáhají vytvářet a rozvíjet skvělá pracoviště.

Mezi organizace s pěti a více oceněními od Stevie patří Bank of America, USA (14), DP DHL, celosvětově (14), Globe Telecom, Filipíny (14), Tata Consultancy Services, celosvětově (13), Cathay United Bank, Tchaj-wan (12), Apexon, celosvětově (11), IBM, celosvětově (11), Enerjisa Enerji, Turecko (10), MGM China, Macao, Čína (10), PEGASUS AIRLINES, Turecko (10), pladis, Turecko (9), Allianz SE, Německo (8), Zenutna Holdings Corporation, Filipíny (8), DIMES, Turecko (7), Ooredoo, celosvětově (7), PLDT and Smart, Filipíny (6), American Health Marketplace, USA (5), Benifex, Spojené království (5), Eren Enerji, Turecko (5), Everise, USA (5), Gcash, Filipíny (5), HAVELSAN A. Ş., Turecko (5), Limak Cement, Turecko (5), Saman Bank, Írán (5), a Türkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi, Turecko (5).

Úplný seznam vítězů podle kategorií naleznete na adrese https://www.StevieAwards.com/HR.

Dva vítězové trofeje Skvělí ("nejlepší z přehlídky") v soutěži budou oznámeni v týdnu od 28. července.

Vítězové budou oslaveni v úterý 16. září v hotelu Marriott Marquis v New Yorku. Vstupenky jsou již v prodeji. Předávání cen bude vysíláno živě.

V letošním ročníku soutěže bylo hodnoceno více než 1000 nominací od organizací z 35 zemí a teritorií. O vítězích rozhodlo průměrné hodnocení od více než 115 odborníků z celého světa, kteří působili v roli porotců. Ceny Stevie Awards pro skvělé zaměstnavatele oceňují úspěchy v mnoha aspektech pracovního prostředí. Skupiny kategorií zahrnují:

• Kategorie zaměstnavatel roku

• Kategorie úspěchů v oblasti lidských zdrojů

• Individuální kategorie v oblasti lidských zdrojů

• Kategorie týmů v oblasti lidských zdrojů

• Kategorie poskytovatelů řešení

• Kategorie řešení, zavádění a školicí programy nebo média

• Kategorie myšlenkového vedení

O umístění v soutěži Stevie Award v 31 kategoriích zaměstnavatele roku rozhodlo jedinečné spojení hodnocení odborníků a více než 130.000 hlasů široké veřejnosti.

Ceny uděluje společnost Stevie Awards, která organizuje devět předních světových programů udělování podnikatelských cen, včetně prestižních cen International Business Awards® a The American Business Awards®.

O Stevie Awards

Ceny Stevie se udělují v devíti programech: Asijsko-pacifické ceny Stevie, Německé ceny Stevie, Ceny Stevie pro Blízký východ a severní Afriku, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Ceny Stevie pro ženy v podnikání, Ceny Stevie pro skvělé zaměstnavatele, Ceny Stevie za vynikající technologie a Ceny Stevie za prodej a zákaznický servis. Do soutěží Stevie Awards se každoročně přihlásí více než 12.000 organizací z více než 70 zemí. Stevie oceňují organizace všech typů a velikostí a lidi, kteří za nimi stojí, a dále oceňují vynikající výkony na pracovišti po celém světě. Více informací o soutěži Stevie Awards najdete na adrese http://www.StevieAwards.com.

