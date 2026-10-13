Vyhlášení výsledků soutěže Zelená stuha ČR 2026 - Vesnice roku

Smyslem soutěže je oceňovat péči o zeleň v obci, o přírodní a kulturní hodnoty veřejných prostranství a o přirozené funkce krajiny. Hodnoceno je dlouhodobé plánování záměrů obcí v území, kvalitní příprava a realizace jednotlivých projektů zakládání i obnovy zeleně nebo opatření k ochraně a obnově krajiny. Důležitým kritériem je dlouhodobá odborná péče o zeleň. Hodnoceny jsou i edukační aktivity obcí a místních spolků v oblasti péče o životní prostředí a krajinu a zapojení veřejnosti do těchto aktivit.
Ocenění Zelená stuha si v letošním roce převzalo celkem 12 obcí. Celostátním vítězem a držitelem Zelené stuhy České republiky 2026 se stala obec Mořice (okres Prostějov) z Olomouckého kraje.
Ocenění obec získala za inspirativní dlouhodobou koncepční a všestrannou péči o veřejný prostor obce i krajinu, promyšlenou návaznost jednotlivých projektů a příkladné a citlivé propojování moderních řešení, environmentální odpovědnosti a tradic pro soudržnost a dobrý život místní komunity.
Starosta Mořic Tomáš Pavelka převzal od Ministerstva životního prostředí poukaz k čerpání dotace z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) až do výše 1,400.000 Kč, a to jak na realizaci konkrétního environmentálního projektu, tak na reprezentaci ČR v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe 2027. Ostatní obce oceněné Zelenou stuhou v krajských kolech Vesnice roku 2026 převzaly poukaz k čerpání dotace z NPŽP až do výše 800.000 Kč.
Zdroj: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59605.