Výhodné Black Friday nabídky značky Dreame – roboti, tyčové vysavače i multifunkční fény

Robotické vysavače s pokročilou automatizací
Robotické vysavače Dreame jsou známé efektivním spojením silného sacího výkonu, inteligentní navigace a vysoké úrovně automatizace. Prémiové modely dokážou vysávat i mopovat v jednom kroku a díky svým dokovacím stanicím zvládnou údržbu téměř úplně samostatně. Jsou navrženy tak, aby usnadnily pravidelný úklid a zajistily důslednou péči o domácnost.
Náš tip: Dreame D20 Pro Plus
Robotický vysavač, který spolehlivě zajistí kompletní úklid domácnosti. Silný sací výkon 13.000 Pa doplňuje přesná 3D navigace, díky které si poradí i s členitým prostorem. Výsuvný boční kartáč zaručí čištění v rozích a konstrukce vysavače umožňuje překonávat prahy až do 2 cm. Podlahy myje pomocí mopovací podložky, která zanechá povrch čistý a bez nadměrné vlhkosti. Po skončení práce se vrátí do stanice, kde se sám vyprázdní, takže údržba je minimální.
Tyčové vysavače pro rychlejší údržbu domácnosti
Slevy se týkají i populárních tyčových vysavačů Dreame, které kombinují vysoký výkon, nízkou hmotnost a flexibilní konstrukci. Tyto modely jsou vhodné pro každodenní úklid různých typů povrchů a nabízejí dlouhou výdrž baterie, snadnou manipulaci a široké příslušenství pro detailní čištění. Mezi nejpopulárnější modely patří ty, které jedním tahem zvládnou suché i mokré nečistoty a samy se po úklidu hygienicky vyčistí i vysuší.
Náš tip: Dreame H15 Pro
Multifunkční bezdrátový tyčový vysavač typu „wet & dry“, který kombinuje vysávání a mopování v jednom kroku. Silný sací výkon a samočisticí válečkový kartáč s technologií TangleCut™ 2.0 zabraňuje zamotání vlasů. Díky možnosti sklopení až o 180° se snadno dostane pod nízký nábytek. Skvělá volba pro ty, kteří chtějí flexibilní a výkonný vysavač do celého domu.
Multifunkční fény pro efektivní péči o vlasy
Multifunkční fény Dreame jsou navrženy tak, aby poskytovaly rychlé sušení a styling s minimálním tepelným zatížením vlasů. Díky moderním technologiím snižují krepatění vlasů a pomáhají udržet vlasy hladké a zdravé.
Náš tip: Dreame Dazzle
Prémiový multifunkční fén 5 v 1, vybavený nástavci pro sušení, vyhlazení vlasů, redukci krepatosti, tvorbu loken a dodání objemu. Inteligentní regulace teploty a proudu vzduchu chrání strukturu vlasů a zaručuje rychlé a efektivní sušení. Elegantní design a moderní technologie dělají z Dazzle ideálního společníka pro zdravé a stylové vlasy každý den.
Black Friday již probíhá
Black Friday nabídky značky Dreame jsou dostupné už nyní, přičemž nejvýraznější slevy se týkají modelů, které patří k nejžádanějším na trhu. Kampaň je časově omezená a u vybraných produktů se očekává rychlé vyprodání zásob. Neváhejte a prohlédněte si celou nabídku na dreame.cz.
