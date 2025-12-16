Výhra 50.000 Kč pomohla pokrýt náklady na fotovoltaiku

Domek na okraji obce a první krok k energetickým úsporám
Paní Kocourková žije s manželem na kraji malé obce Skařez u Hostouně. Věnují se chovu drůbeže, pracují na zahradě a snaží se být co nejvíce soběstační. Právě proto začali hledat cestu, jak snížit spotřebu elektřiny a stabilizovat náklady domácnosti. Rozhodli se pro instalaci fotovoltaické elektrárny, kterou pořídili za 300.000 Kč, přičemž 140.000 Kč získali z dotačního programu. Solární systém vnímají jako první krok k dalším úsporným opatřením, která jim umožní pokrýt většinu spotřeby z vlastního zdroje. Paní Kocourková uvádí, že výhra přišla ve vhodnou chvíli, protože jim pomůže část investice vrátit a vytvořit rezervu na další úpravy domu.
Investice, která snižuje náklady
Podle Moniky Truchlikové, generální ředitelky Modré pyramidy, je příběh rodiny ze Skařeze příkladem rostoucího zájmu o úsporné technologie. Domácnosti častěji přemýšlejí o dlouhodobých úsporách a hledají řešení, která dokážou snížit účty za energie bez zbytečných kompromisů. "Vidíme, že lidé přemýšlejí více dopředu. Chápou, že investice do energetických úspor přináší dlouhodobý efekt. Fotovoltaika, tepelná čerpadla nebo kvalitní zateplení dokážou výrazně snížit náklady na provoz domu. A právě proto pro ně nabízíme možnost výhodně financovat tato řešení a spojovat je s odborným poradenstvím,“ říká Monika Truchliková.
Projekt Energetické úspory pomáhá domácnostem
Soutěž, v níž paní Kocourková uspěla, byla součástí projektu Energetické úspory - www.energetickeuspory.cz. Ten vznikl ve spolupráci Skupiny Komerční banky s partnery ČEZ, VEKRA a Wienerberger. Jeho úkolem je pomoci domácnostem snižovat spotřebu energie, zlepšovat komfort bydlení a orientovat se v nabídce úsporných technologií. Na webu energetickeuspory.cz mají lidé k dispozici přehled řešení, kalkulačku návratnosti, podporu s dotacemi i možnost financovat celý projekt na jednom místě. Projekt reaguje na rostoucí potřebu modernizovat bydlení tak, aby bylo dostupnější, úspornější a připravené na budoucí ceny energií.
Financování úspor díky Půjčce na udržitelné bydlení
Energetické úspory mohou domácnosti financovat prostřednictvím Půjčky na udržitelné bydlení od Modré pyramidy stavební spořitelny ze Skupiny KB. Tento účelový úvěr se využívá na pořízení fotovoltaiky, tepelných čerpadel, výměnu oken, zateplení, střechy nebo dalších technologií snižujících energetickou náročnost domu. Nabízí možnost rekonstrukci pohodlně financovat bez zajištění nemovitostí a v kombinaci s dostupnými dotacemi představuje cestu, jak realizovat i rozsáhlejší modernizace s přijatelnými měsíčními náklady.
Projekt Energetické úspory má dlouhodobou ambici pomáhat lidem modernizovat jejich bydlení tak, aby bylo úspornější, komfortnější a připravené na budoucnost. Modrá pyramida bude v této podpoře pokračovat – ať už prostřednictvím poradenství, výhodného financování nebo partnerských projektů, které domácnostem usnadňují cestu k energeticky efektivnímu provozu jejich domů.
Zdroj: Komerční banka