Vyhraj cestu do Miami: Hisense přináší fanouškům fotbalu jedinečnou šanci zažít naživo FIFA World Cup 2026

Hisense dlouhodobě přináší technologický vývoj, který zvyšuje komfort každodenního života. Sleduje přitom ale také to, jak lidé sport prožívají – od společných momentů doma až po silné emoce, které spojují fanoušky napříč generacemi. Zároveň však platí, že některé věci nelze úplně přenést přes obrazovku. Atmosféra na stadionu, napětí v posledních minutách, reakce fanoušků kolem vás nebo ten okamžik, kdy padne gól, mají úplně jinou energii, když je zažijete naživo. Právě tyto emoce dělají ze sportu zážitek, na který se vzpomíná ještě dlouho poté, co zápas skončí.
Jak být blíže k fotbalu naživo? Zapojte se do soutěže!
Do soutěže se mohou velmi jednoduše zapojit zákazníci ze Slovenska i Česka. Stačí si v období od 1. dubna do 15. května 2026 zakoupit jakýkoli produkt značky Hisense ze sortimentu televizorů, velkých nebo malých domácích spotřebičů a následně zaregistrovat účtenku na české soutěžní stránce nejpozději do 17. května 2026. Ze všech platných registrací budou po ukončení soutěže 18. května 2026 vylosováni výherci.
Kromě hlavní výhry, kterou je cesta do Miami spojená s návštěvou zápasu FIFA World Cup 2026, jsou ve hře i další atraktivní ceny, jako například RGB MiniLED televize, americká chladnička nebo oficiální zápasové míče FIFA World Cup 2026 TRIONDA. Celková hodnota výher v soutěži je 340 tisíc korun.
Fotbalové emoce mají největší sílu tehdy, když je zažijete naživo. Hisense nyní dává fanouškům možnost posunout se z obývacího pokoje přímo na tribuny a být součástí momentů, na které se nezapomíná. Stačí se zapojit a možná právě vy budete mezi těmi, kteří je prožijí na vlastní kůži.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Působí ve více než 160 zemích a specializuje se na vysoce kvalitní multimediální produkty, domácí spotřebiče a inteligentní IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense 1. místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023 – 3. čtvrtletí 2025). Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026 se Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak propojit diváky po celém světě.
Zdroj: Hisense