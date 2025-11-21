Vyhrajte atraktivní ceny s Vánocemi Brno

Městská část Brno-střed je hlavním organizátorem brněnských vánočních trhů. Pořádá je na Zelném trhu, v parku i u sochy Jošta na Moravském náměstí, na terase Bašty u hlavního nádraží, částečně na náměstí Svobody a od 4. prosince nově na takzvaném Římském náměstí.
V letošním ročníku připravila několik novinek, mezi které patří rovněž vánoční soutěže. "Chceme, aby si návštěvníci odnesli z vánočních trhů neopakovatelné zážitky. Proto jsme pro ně připravili pestrou nabídku soutěží o zajímavé ceny. Vyhrát lze například sadu dárkových předmětů, poukazy na punč nebo lístky na oblíbené atrakce. K nejhodnotnějším cenám pak patří vstupenka na vyhlídkový let balónem, který každý víkend vzlétá z piazzetty před Janáčkovým divadlem," uvedla 1. místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová (ANO).
Veškeré soutěže probíhají na oficiálním webu: vanocebrno.cz, sociálních sítích Vánoce Brno nebo v mobilní aplikaci, kterou je možné si stáhnout do chytrých telefonů. Lidé se na zmíněných platformách nejen dozví podmínky a termíny soutěží, ale také veškeré potřebné informace o brněnských vánočních trzích včetně kulturního programu či otevírací doby atrakcí.
Zdroj: Brno