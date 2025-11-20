Vyhrocená situace v divadle Viola se přiblížila řešení

Viola vždy byla a určitě i nadále bude pro herce místem, které mají ve velké úctě.
Na odvolání Kláry Cibulkové bez zveřejnění důvodů a zásadních pochybení, reagovala herecká obec sepsáním petice, kterou podpořila téměř tisícovka signatářů. Vyzvali v ní nejen správní radu, ale i zakladatele Violy k nápravě.
V roce 1997 jsem se s Miluší Viklickou, Adolfem Bornem a Borisem Rösnerem stala spoluzakladatelkou Violy. I když jsem o odvolání ředitelky nebyla správní radou informována (nebyla to ani její povinnost), cítila jsem odpovědnost za divadlo a pokusila se situaci ve Viole řešit.
Informovala jsem herce, že zásadně nesouhlasím se způsobem odvolání ředitelky Kláry Cibulkové, ani s jeho velmi nešťastným načasováním na začátku sezóny, které ohrozilo další provoz Violy.
Postupně jsem se sešla se všemi, kterých se situace v divadle týká, a hledala jsem schůdné řešení.
Návrat bývalé ředitelky Kláry Cibulkové do funkce nebyl možný. Prioritou bylo zajištění kontinuity. Ke konci roku končila smlouva výkonnému řediteli divadla Pavlu Vaňkovi, který Kláru Cibulkovou nahradil, a provozní Kateřině Vyšatové. Jsem ráda, že oba souhlasili, že ve Viole zůstanou.
Na základě všech jednání došlo k následujícím změnám:
Správní rada, která odvolala Kláru Cibulkovou z funkce ředitelky, rezignovala. Zakladatelé, Maria Křepelková, Michal Švorc a Miluše Viklická, minulý týden jmenovali novou správní radu ve složení: Martin Rudovský, dramaturg symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, právník Michal Švorc a režisérka Maria Křepelková. Společně se členové správní rady dohodli, že jejím předsedou bude Martin Rudovský.
Pevně věřím, že nová správní rada složená ze tří zcela nezávislých osobností, kterým na divadle Viola záleží, bude zárukou existence této jedinečné scény.
Výběrové řízení na nového ředitele Violy s termínem odevzdání přihlášek do 21. listopadu zůstává platné. Pokud se nepřihlásí vhodný kandidát na tuto prestižní funkci, bude výběrové řízení prodlouženo, pravděpodobně do 23. 12. 2025.
Pevně věřím, že se vypjatá situace vyřeší a do Violy se opět vrátí klidná tvůrčí atmosféra, která je pro ni tak typická už od šedesátých let, a že správní rada už nikdy nedopustí ohrožení této jedinečné scény.
Spoluzakladatelka Violy Maria Křepelková
Zdroj: Maria Křepelková
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT