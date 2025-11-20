Vyhrocená situace v divadle Viola se přiblížila řešení

Autor:
  11:44
Praha 20. listopadu 2025 (PROTEXT) - Kulturní veřejnost koncem září znepokojila informace, že správní rada divadla Viola náhle a bez vysvětlení odvolala ředitelku divadla Kláru Cibulkovou. Funkci na základě výběrového řízení zastávala pouze rok a během něj se jí podařilo vytvořit velmi pozitivní mediální obraz této jedinečné divadelní scény, malé prostorem, ale velké svou uměleckou tradicí sahající do 60. let minulého století.

Viola vždy byla a určitě i nadále bude pro herce místem, které mají ve velké úctě.

Na odvolání Kláry Cibulkové bez zveřejnění důvodů a zásadních pochybení, reagovala herecká obec sepsáním petice, kterou podpořila téměř tisícovka signatářů. Vyzvali v ní nejen správní radu, ale i zakladatele Violy k nápravě.

V roce 1997 jsem se s Miluší Viklickou, Adolfem Bornem a Borisem Rösnerem stala spoluzakladatelkou Violy. I když jsem o odvolání ředitelky nebyla správní radou informována (nebyla to ani její povinnost), cítila jsem odpovědnost za divadlo a pokusila se situaci ve Viole řešit.

Informovala jsem herce, že zásadně nesouhlasím se způsobem odvolání ředitelky Kláry Cibulkové, ani s jeho velmi nešťastným načasováním na začátku sezóny, které ohrozilo další provoz Violy.

Postupně jsem se sešla se všemi, kterých se situace v divadle týká, a hledala jsem schůdné řešení.

Návrat bývalé ředitelky Kláry Cibulkové do funkce nebyl možný. Prioritou bylo zajištění kontinuity. Ke konci roku končila smlouva výkonnému řediteli divadla Pavlu Vaňkovi, který Kláru Cibulkovou nahradil, a provozní Kateřině Vyšatové. Jsem ráda, že oba souhlasili, že ve Viole zůstanou.

Na základě všech jednání došlo k následujícím změnám:

Správní rada, která odvolala Kláru Cibulkovou z funkce ředitelky, rezignovala. Zakladatelé, Maria Křepelková, Michal Švorc a Miluše Viklická, minulý týden jmenovali novou správní radu ve složení: Martin Rudovský, dramaturg symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, právník Michal Švorc a režisérka Maria Křepelková. Společně se členové správní rady dohodli, že jejím předsedou bude Martin Rudovský.

Pevně věřím, že nová správní rada složená ze tří zcela nezávislých osobností, kterým na divadle Viola záleží, bude zárukou existence této jedinečné scény.

Výběrové řízení na nového ředitele Violy s termínem odevzdání přihlášek do 21. listopadu zůstává platné. Pokud se nepřihlásí vhodný kandidát na tuto prestižní funkci, bude výběrové řízení prodlouženo, pravděpodobně do 23. 12. 2025.

Pevně věřím, že se vypjatá situace vyřeší a do Violy se opět vrátí klidná tvůrčí atmosféra, která je pro ni tak typická už od šedesátých let, a že správní rada už nikdy nedopustí ohrožení této jedinečné scény.

Spoluzakladatelka Violy Maria Křepelková

Zdroj: Maria Křepelková

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Akce zdarma 17. listopadu 2025: Praha nabídne koncerty hvězd i volné vstupy

Slavnostní otevření Národního muzea, Andrej Babiš. ( 27. října 2018)

V pondělí 17. listopadu si každoročně připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V Česku je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce. Období...

Nádraží v Prostějově zavřelo. Jako náhrada je bouda, s budovou má plány město

Na místním nádraží v Prostějově zbourali zchátralé lokomotivní depo. (březen...

Historická budova prostějovského místního nádraží v Prostějově je mimo provoz, cestující namísto ní dostali boudu u nástupiště. Správa železnic s nemovitostí dlouhodobě nepočítala. Od zbourání stavby...

20. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Kraj plný vůní, chutí a zážitků se vám otevře přímo v centru Prahy. Startovat můžete v Husovce

Prodejna Středočeské centrály cestovního ruchu v Husově ulici 21

Každý kout Česka je unikát. Pro obyvatele naší metropole se takový poklad nachází jen pár minut od centra města.

20. listopadu 2025  14:01

Lidé už mohou ve Frenštátě pod Radhoštěm využívat opravené schodiště na Horečky

ilustrační snímek

Lidé už mohou ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku využívat opravené schodiště vedoucí od parkoviště pod skokanskými můstky k výletnímu areálu Horečky....

20. listopadu 2025  12:29,  aktualizováno  12:29

V sobotu se v Jihlavě uskuteční pátý ročník svatebního veletrhu

ilustrační snímek

V Jihlavě se v sobotu uskuteční pátý ročník Svatebního veletrhu Vysočina. Má propojit snoubence hlavně s regionálními poskytovateli svatebních služeb, kterých...

20. listopadu 2025  12:26,  aktualizováno  12:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mělničtí zastupitelé rozhodnou o nákupu památkově chráněné Žilkovy vily

ilustrační snímek

Mělničtí zastupitelé rozhodnou o nákupu památkově chráněné Žilkovy vily. Město tím chce získat cennou budovu v centru města, která by mohla sloužit kulturním...

20. listopadu 2025  12:25,  aktualizováno  12:25

Česká společnost pro jakost ocenila osobnosti i organizace, které posouvají hranice kvality v Česku

20. listopadu 2025  13:56

O novém vedení Sokolova se rozhodne v prosinci po krajském zastupitelstvu

ilustrační snímek

Město Sokolov si zvolí nové vedení až poté, co se vyřeší personální situace ve vedení kraje. Po rezignaci hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) by měl být...

20. listopadu 2025  12:11,  aktualizováno  12:11

Kvůli Dukovanům rozšíří silnici u Vladislavi, vede mezi skálou a kolejemi

Komfortní míjení velkých vozidel či třeba autobusů nyní silnice Třebíč -...

Nebezpečná a nehodová silnice I/23 mezi Třebíčí a Vladislaví se bude modernizovat. Silničáři ji chtějí rozšířit. Stavba by měla začít přípravami v příštím roce, dokončena bude v roce 2027. Jenže...

20. listopadu 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Provoz na trati České Budějovice - Plzeň je...

20. listopadu 2025  7:02,  aktualizováno  13:32

Státní zástupkyně podala obžalobu na 14 žen kvůli kuplířství v Irsku

ilustrační snímek

Státní zástupkyně podala obžalobu na 14 žen obviněných z vykořisťování prostitutek v Severním Irsku a v Irské republice. České televizi (ČT) to sdělila státní...

20. listopadu 2025  11:49,  aktualizováno  11:49

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Bohumínské domácnosti ušetří na teple díky sníženým sazbám od ČEZ Teplárenské

ilustrační snímek

Přibližně 5000 domácností z Bohumína na Karvinsku, které jsou napojeny na centrální zásobování teplem, v příštím roce ušetří. ČEZ Teplárenská, která městu...

20. listopadu 2025  11:49,  aktualizováno  11:49

Liberec zahájil další etapy revitalizace sídliště Ruprechtice, vydá 102 mil. Kč

ilustrační snímek

Liberec zahájil druhou a třetí etapu revitalizace části sídliště Ruprechtice, za obě zaplatí 102 milionů korun. Jde o největší investici města do zlepšení...

20. listopadu 2025  11:48,  aktualizováno  11:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.