Vyjádření fotbalového klubu o jednání s Lukášem Urbancem

S Lukášem Urbancem jsme vedli jednání několik měsíců, ale vzájemná očekávání nebyla naplněna a představy o vedení klubu, systému řízení a jeho financování se v zásadních skutečnostech nepodařilo dát do souladu.
Proto ukončujeme jednání s Lukášem Urbancem. Představenstvo společnosti mu děkuje za jeho dosavadní podporu našeho klubu.
Akciová společnost MFK Chrudim je nadále připravena na jednání s potencionálními partnery a zájemci o vstup do společnosti v pozici strategického partnera či spolumajitele společnosti .
Zdroj: MFK Chrudim
