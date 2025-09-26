Vyjádření Omnimedics s.r.o. k obviněním vzneseným panem Šlachtou

Praha 26. září 2025 (PROTEXT) - Omnimedics s.r.o. („Omnimedics“) se seznámil s obviněními vznesenými panem Mgr. Robertem Šlachtou („pan Šlachta“) v souvislosti s výběrovými řízeními vypsanými Institutem klinické a experimentální medicíny („IKEM“) a Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Beně („CKTCH“) od roku 2015. Omnimedics veškerá obvinění popírá a označuje je za nepravdivá a účelově vytvořená v rámci předvolebního boje. Postup, který oznamovatel zvolil, hrubě ohrožuje všech přibližně 138 pacientů v ČR, kteří jsou aktuálně uživateli mechanických srdečních podpor.

Omnimedics nebude ve veřejném prostoru polemizovat s jednotlivými obviněními vznesenými panem Šlachtou, protože to bude předmětem objasňování v rámci trestního řízení. Omnimedics okomentuje pouze základní nepravdy či zkreslené informace uvedené v oznámení pana Šlachty, z nichž je účelovost jeho oznámení dostatečně zřejmá. Nejprve je však potřeba objasnit, co vlastně mechanická srdeční podpora je.

Mechanická srdeční podpora HeartMate je systém používaný pouze vybranými specializovanými centry (zpravidla pouze transplantační centra, v ČR navíc nemocnice v Třinci a Všeobecná fakultní nemocnice). Používá se pro pacienty se zásadními srdečními problémy jako tzv. bridge to transplant, tedy přemostění do doby zajištění transplantace srdce pro daného pacienta, nebo jako tzv. destination therapy, tedy dlouhodobá pomoc pro srdce pacienta, který je z různých důvodů vyloučen z transplantačního programu. Mechanická srdeční podpora HM3 se skládá z tzv. implantačního kitu složeného z několika kompotent a z tzv. řídící jednotky, kterou potřebuje každý pacient. Část implantačního kitu (tzv. pumpa) se implantuje přímo do hrudníku, odkud je přes perkutánní kabel spojena se systémovým ovladačem a dále s řídící jednotkou. Systém umožňuje pacientům odpojení od řídící jednotky a při použití baterií pohyb bez řídící jednotky až na 17 h, což vysoce zvyšuje kvalitu jejich života. Český systém úhrad stanovený zdravotními pojišťovnami poskytuje nemocnicím úhradu pouze za tzv. spotřební materiál (implantační set), nikoli úhrady za řídící jednotky, které každý pacient musí mít. Ty jsou tedy dodávány Omnimedics nebo pro nemocnice pořizovány různými dárci. Ve zcela výjimečných případech si omezené množství řídících jednotek pořizuje nemocnice.

Fakt, že se část systému (pumpa) implantuje přímo do pacienta, je zásadní pro pochopení nesmyslnosti tvrzení pana Šlachty. Hypotetické vysoutěžení odlišného systému by totiž vyžadovalo reoperaci dosavadních pacientů a jejich převedení na nový systém, tedy opětovné ohrožení zdraví a života pacientů dalším výkonem, nebo souběžné vedení dvou systémů, a tedy další soutěže. Zákon o zadávání veřejných zakázek tedy umožňuje pro obdobné případy soutěžení systému jednoho dodavatele, k čemuž měl IKEM dle informací dostupných Omnimedics i předchozí souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Sám pan Šlachta pak připouští, že byť po určitou omezenou dobu existovaly konkurenční systémy mechanických srdečních podpor1, nikdy nedosahovaly u pacientů srovnatelně dobrých výsledků v oblasti celkového přežití, ani tak výrazného zlepšení kvality života jako systém HM3. Ten se navíc vyznačuje zásadním snížením komplikací spojených s hemokompatibilitou, které mohou vážně ohrozit život pacientů. Systém HeartWare byl navíc z hlediska úhrad od pojišťovny dražší2 než systém HM3. Proč by měl být nahrazován funkční systém HM3, který je pro pacienty z hlediska jejich zdraví nejpříznivější systémem horším, pan Šlachta neobjasňuje. Zvláště při nekompatibilitě obou systémů. Jedná se o zdraví a životy lidí, tedy o téma, které vyžaduje maximální péči a zodpovědnost.

 

K jednotlivým tvrzením pana Šlachty:

  1. Není jasné, jakým způsobem pan Šlachta provedl své kalkulace údajného zisku Omnimedics z IKEM, protože ze zveřejněných účetních závěrek je v prezentované podobě nelze získat, tedy ani ověřit. Jeho tvrzení jsou v rovině spekulací, které Omnimedics popírá.
  2. Výpočty pana Šlachty nejsou jasné mimo jiné proto, že Omnimedics distribuuje systémy mechanických srdečních podpor, které zahrnují nejen HM3, ale i systém CentriMag, do tří různých teritorií – do ČR, na Slovensko a do Maďarska. Není tedy pravdou, že do Maďarska dodává skupina Abbott systém mechanických srdečních podpor přímo.
  3. Není jasné, zda pan Šlachta ve svých výpočtech zohlednil množství řídících jednotek, které Omnimedics podle podmínek jednotlivých tenderů musí bezplatně poskytovat IKEM, a to včetně bezplatného servisu po celou dobu trvání tenderů. Podle Omnimedics nikoli, protože o tom v jeho trestním oznámení nepadlo ani slovo.
  4. Podle dřívějších podmínek tenderů musí Omnimedics poskytovat bezplatné zápůjčky řídících jednotek do IKEM, po určitou dobu včetně servisu. Ani zde není jasné, jak jsou tyto náklady zohledněny ve výpočtech pana Šlachty. Podle Omnimedics nejsou, protože o tom trestní oznámení nehovoří. Aktuálně Omnimedics bezplatně do IKEM dodal 26 řídících jednotek a desítky zapůjčil. Celkově pak Omnimedics do všech teritorií bezplatně dodal 93 řídících jednotek, přičemž toto číslo se v čase mění směrem vzhůru.
  5. Není jasné, jak pan Šlachta zohlednil další bezplatné dodávky do IKEM a slevy, o které IKEM žádá.
  6. Není pravdou, že se cena HM3 v ČR a v Maďarsku liší způsobem, o kterém hovoří pan Šlachta. Pan Šlachta opomněl uvést, že maďarské ceny, které jsou veřejně dostupné, jsou podle tamních předpisů uváděny bez DPH, které činí 27 %. Ve skutečnosti se tedy ceny liší fakticky jen v důsledku kurzového rozdílu.
  7. Není pravdou, že skupina Abbott dodává jinde v Evropě, případně dle trestního oznámení v západní Evropě, pouze přímo. Skupina Abbott distribuuje v Evropě prostřednictvím distributora mimo jiné v Itálii, Řecku, Chorvatsku, Slovinsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Bělorusku, Rusku, na Ukrajině, Turecku, v případě krátkodobých mechanických srdečních podpor dokonce i v Německu a v Anglii. Ve světě dále Israel, celý region Middle East, Afrika atd. Dále si dovolujeme upozornit na skutečnost, že společnost Abbott získala výrobce mechanických srdečních podpor a všechny tyto technologie až v roce 2017, společně s akvizicí koncernu St. Jude Medical, Corp. Konkrétně v lednu 2017. Je tedy logické, že využila zavedené stávající distribuční kanály těchto špičkových technologií.

 

Pro informaci poskytuje Omnimedics kopii ceníku produktů CentriMag a HeartMate v USA.

Omnimedics dále popírá jakákoli tvrzení o možném napojení na jakoukoliv politickou stranu.

Závěrem se Omnimedics ohrazuje proti tlaku některých novinářů a jejich ultimátům na poskytnutí vyjádření do určitého data. Z tohoto důvodu a z důvodu respektu k dobře odváděné novinářské práci poskytuje Omnimedics své vyjádření oficiálně prostřednictvím České tiskové kanceláře, aby se s jeho plným a nezkresleným zněním mohli seznámit všichni.

Toto vyjádření představuje vyjádření výlučně společnosti Omnimedics a jakýmkoli způsobem nesděluje stanovisko IKEM či skupiny Abbott.

 

Omnimedics s.r.o., Martin Bureš, jednatel

 

1 HeartWare, Jarvick

2 součet položek nezbytných pro pacienta dle požadavků výrobce

 

 

