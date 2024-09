Vyjádření Výstaviště Praha, a.s. k aktuální situaci možných záplav v ČR

Praha 14. září 2024 (PROTEXT) - Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s. (13. 9. 2024 večer): „Dnes odpoledne zasedl tým Výstaviště Praha k diskusi a přijetí opatření pro nadcházející víkend. Technický úsek nyní zajišťuje jak prostředky ochrany, tak preventivně zajišťuje budovy a plochy v areálu, celý tým je pak připraven v pohotovostním režimu. Pro tuto chvíli bylo omezeno parkování, provoz a pohyb po spodní části areálu Výstaviště, v obou areálech, tedy i v Holešovické tržnici, byl zajištěn úklid slunečníků, volných cedulí a dalšího vybavení, které by neodolalo ohlášenému silnému větru. Co se týče Spirály, tam máme v záloze dva kamiony, které v případě potřeby přistavíme k zajištění veškerého technického vybavení. Věříme však, že Praha z toho vyjde nakonec dobře a velká voda nás neohrozí, což samozřejmě přejeme celé republice.”