Výjezd z Plzně na Folmavu se ještě více zkomplikuje

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Tato etapa, která bude trvat tři měsíce, bude rozdělena na dvě etapy, v té první etapě, která skončí zhruba v polovině července letošního roku, tak se bude jezdit po takzvaném jižním kruhu okružní křižovatky, jižním segmentu, a následně od druhé poloviny července do konce srpna bude potom probíhat úprava té jižní části křižovatky do finálního tvaru.“

A co doporučuje řidičům mířící z Plzně na Domažlice nebo Rozvadov dopravní expert?

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “V této etapě to bude výrazně složitější, než v té první etapě, omezení prakticky bude daleko větší. Řidičům doporučuji předvídat, tzn. sledovat informační systém města, který by měl být dokonalý, a který by měl ukázat jasně, které ulice budou průjezdné, nevynucovat si přednost a předvídat a tomu kruhovému objezdu pokud možno se úplně vyhnout, pakliže ti řidiči budou předvídat a používat objízdné trasy, tak ten problém je sice veliký, ale z druhé strany předvídatelný a vyhnutelný.“

Doprava bez omezení by se měla vrátit na tuto okružní křižovatku od prvního září tohoto roku. Samotná stavba bude hotova po dokončení chodníků, cyklotras a sadových úprav v závěrečné etapě.