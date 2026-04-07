Výkonná technologie pro domácnost: SILVERCREST a Andre Agassi spojují špičkové inovace s lidským přístupem

  10:24
Neckarsulm (Německo) 7. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Andre Agassi spolu se značkou SILVERCREST ukazuje, jak mohou chytré technologie usnadnit každodenní život.

Kuchyňská a domácí značka SILVERCREST společnosti Lidl vstupuje na mezinárodní trh s novou, nezávislou identitou značky. Společnost SILVERCREST v rámci svého nového směřování oznamuje partnerství s bývalým světovým tenistou číslo jedna, osminásobným grandslamovým vítězem a vášnivým amatérským kuchařem Andre Agassim, který bude také tváří první reklamní kampaně značky. Pod heslem "Usnadní Vám život" se můžete seznámit s rozmanitým sortimentem výrobků SILVERCREST. SILVERCREST zastřešuje tematický svět „Kuchyně a domácnost", jeden ze šesti nově definovaných světů, které zákazníkům usnadňují orientaci v nepotravinovém sortimentu. Lidl tak může vytvořit jasnou strukturu nepotravinového sortimentu a nabídnout zákazníkům lepší orientaci a inspiraci při nakupování.

SILVERCREST znamená nekomplikovaný, uživatelsky přívětivý přístup k výkonné a intuitivní technologii, která podporuje lidi v jejich každodenních úkolech v kuchyni a v domácnosti. Díky svému rozsáhlému sortimentu je SILVERCREST již nyní značkou číslo 1 mezi kuchyňskými a domácími spotřebiči v Evropě*. V posledních letech se stal absolutním bestsellerem v sortimentu stylový a chytrý kuchyňský robot SILVERCREST Monsieur Cuisine. Značka se zaměřuje na intuitivní použitelnost a spolehlivou kvalitu za nejlepší cenu. Andre Agassi, partner značky SILVERCREST, dobře ví, že jak na tenisovém kurtu, tak v kuchyni rozhoduje kombinace přesné techniky a intuice. Pro bývalého profesionálního sportovce a vášnivého amatérského kuchaře je důležitou součástí jeho života také vyvážená strava. V roli muže rodiny se spoléhá na výkonné a snadno použitelné kuchyňské spotřebiče, se kterými zkouší nové recepty se svými dětmi a přáteli a začleňuje zdravé postupy do svého každodenního života. Jeho vášeň pro vědomou spokojenost a chytré technologie z něj dělají dokonalého ambasadora společnosti SILVERCREST. Kampaň přináší vtipný pohled na každodenní život v domácnosti. Výrobky SILVERCREST jsou nahlíženy z pohledu dvojníků Andreho Agassiho a Stefanie Grafové. Hlasoví „dvojníci" domácích mazlíčků vytvářejí zábavný dialog mezi psem a kočkou, který doprovází Agassiho každodenní rutinu vaření, žehlení a úklidu. Zatímco pes je jeho věrným fanouškem a největším obdivovatelem, náladová kočka komentuje scény svým suchým humorem a špetkou nadřazenosti. Kliknutím sem si můžete prohlédnout klip kampaně: https://youtu.be/1ezXuG05e54.

„Během svého života na hřišti i mimo něj jsem se naučil, jak moc je úspěch založen na vytvoření co nejlepšího podpůrného týmu. To je přesně to, co SILVERCREST dělá pro můj každodenní život: díky chytré technologii a snadné manipulaci mohu připravit zdravou snídani pro svou rodinu a zároveň pomáhat s domácími pracemi. Spolupráce se společností SILVERCREST mi dokonale vyhovuje, protože tato značka se zaměřuje na oblasti, kde moderní technologie přinášejí skutečný užitek. Život může být náročný — SILVERCREST ho dokáže výrazně usnadnit. Zůstane tak více času na to, co je nejdůležitější: trávit čas s lidmi, kteří jsou pro mě důležití," říká Andre Agassi.

Se SILVERCRESTem sleduje společnost Lidl cíl zpřístupnit technologie, které usnadňují každodenní život, každému. Výrobky se snadno používají díky intuitivnímu ovládání a vynikají také vysokým výkonem. Kampaň se zaměřuje na nejzajímavější produkty z aktuální nabídky, včetně horkovzdušné fritézy, speciálního nádobí, parního žehlicího systému a bezdrátového vysavače.

Jens Thiemer, ředitel pro zákazníky společnosti Lidl International, vysvětluje: "Důsledně rozvíjíme naše vlastní značky v silné kotevní značky, které jsou prvním místem, kam se obracíme s ohledem na kvalitu a důvěru ve svých tematických světech. Po projektech PARKSIDE a CRIVIT nyní přichází další krok v podobě projektu SILVERCREST: Zjednodušujeme přístup ke kvalitním a intuitivním technologiím pro kuchyň a domácnost a přinášíme technologický pokrok do centra společnosti. Ať už se jedná o společnou kuchyň ve sdíleném bytě, nebo o první vlastní bydlení, s našimi výrobky SILVERCREST jsme tam, kde nás lidé potřebují. Aby měl každý možnost užívat si nekomplikovaný každodenní život a vědomý životní styl. Skutečnost, že se Andre Agassi, technicky zdatný vrcholový sportovec a vášnivý amatérský kuchař a milovník jídla, rozhodl spolupracovat se společností SILVERCREST, je pro nás výrazem ocenění našich vysokých standardů špičkové kvality a inteligentní technologie zaměřené na lidi."

Omnichannel kampaň společnosti SILVERCREST začíná 28. března rozsáhlou mediální ofenzívou. Značka se představuje na mezinárodní úrovni prostřednictvím vlastní prezentace na různých kanálech, jako jsou webové stránky SILVERCREST a kanály sociálních médií.

Další informace a obsah o SILVERCREST:

Lidl propojuje strategii značek s potřebami zákazníků: Se šesti nově definovanými tematickými světy se Lidl rozvíjí také jako spolehlivý dodavatel pro potřeby svých zákazníků v nepotravinářském sektoru v oblastech kuchyně a domácnost (SILVERCREST), kutilství a zahradnictví (PARKSIDE), sport a volný čas (CRIVIT), domov a vybavení (LIVARNO), móda a doplňky (esmara) a děti a kojenci (Lupilu). Výsledkem pro zákazníky je jednoduchý a intuitivní nákupní zážitek díky přehlednému a na potřeby orientovanému řízení sortimentu - ať už v obchodě nebo v internetovém obchodě.

*Zdroj: Euromonitor International Limited; na základě objemu maloobchodního prodeje v jednotkách v roce 2024, na základě studie zadané v březnu 2025. Malé kuchyňské spotřebiče zahrnují spotřebiče pro přípravu potravin a malé kuchyňské spotřebiče; malé domácí spotřebiče zahrnují spotřebiče pro úpravu vzduchu, malé topné spotřebiče, žehličky, spotřebiče pro osobní péči a vysavače. Evropa zahrnuje západní a východní Evropu s výjimkou Ruska, Ukrajiny a Turecka.

O společnosti SILVERCREST:

Značka SILVERCREST - dostupná v prodejnách Lidl a Kaufland - zaujme chytrými technologiemi, které usnadňují každodenní život a nabízejí nejlepší poměr ceny a kvality. Značka nabízí široký sortiment elektrických kuchyňských a domácích spotřebičů, kuchyňských pomůcek, skladovacích produktů a nádobí. Jako partner, který usnadňuje život funkčními produkty, vytváří SILVERCREST více času na to nejdůležitější. Značka se důsledně zaměřuje na potřeby lidí. Více informací na www.my-silvercrest.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2948383/SILVERCREST_cz.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2948405/SILVERCREST_Logo.jpg 

 

KONTAKT: Johannes Hamann, johannes.hamann@haebmau.de

 

 

