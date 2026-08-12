Výnos křičí a rizika se skrývají v drobném písmu aneb ekonomičtí šmejdi v akci

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  8:55
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Praha 12. srpna 2026 (PROTEXT) - Stránky novin jsou plné příběhů o lidech, kteří poslali své úspory falešnému bankéři, naletěli na zázračnou investiční platformu nebo uvěřili AI deepfaku doporučení známé osobnosti. Všichni už víme, že nemáme klikat na podezřelé odkazy, neinstalovat aplikace na vzdálený přístup a sdělovat svůj PIN. Podle expertů by si však potenciální investoři měli dávat pozor nejen na klasické podvodníky, ale taky na produkty, které jsou sice legální, ale pro běžného člověka prostě jen extrémně nevýhodné.

Zkontrolujte si webovou adresu. Zjistěte, zda má firma licenci ČNB. Neposílejte peníze pod časovým tlakem. Poraďte se s druhou osobou. Toto a spousta dalších jsou zlatá pravidla, která fungují na podvody. Nelegální cesty, jak si přijít k penězům od nic netušících lidí. Na trhu se ale kromě jasných podvodů objevuje čím dál více investičních nabídek, které jsou legální, ale pro investory extrémně rizikové nebo nevýhodné.

"Vedle potřeby rozlišit, co je podvodné a co legitimní je potřeba zamyslet se i nad jinou linkou. Pro běžného investora je klíčové ještě další dělení: výhodné versus nevýhodné," vysvětluje hlavní ekonom Investony Vojtěch Olbrecht.

Podle něj existuje jedno naprosto zásadní pravidlo, které pomůže odhalit jak vyložené podvody, tak legální, ovšem předražené lukrativní nabídky. Když je příběh o výnosu hlasitý, ale ten o nákladech a riziku tichý nebo schovaný v malých písmenkách, mějte se na pozoru.

"Samozřejmě, že může existovat investice s obřím výnosem a obřím rizikem. Stejně tak investice, kde je nízké riziko i výnos. Ovšem pokud vám někdo maluje vzdušné zámky o ziscích a o rizicích nebo poplatcích taktně mlčí, s největší pravděpodobností se vás snaží na něco nachytat,“ dodává Olbrecht.

Pozor na "šedou zónu"

Když si investoři nasadí tyto brýle, rázem odpadnou nejen nelegální schémata, ale i produkty, které sice zákon neporušují, ale pro retailového klienta jsou, dá se říci až toxické. Patří sem například firemní dluhopisy se slabým nebo žádným zajištěním a se slabým nebo neexistujícím byznys plánem, předražené vzdělávací akademie nebo AI trading boti, anebo smlouvy se skrytými náklady nebo poplatky, které fungují jako past (např. obří penále při výběru vlastních peněz nebo vysokými poplatky za konverzi měny).

Může se ale jednat také o běžné typy investic, jenom s neúměrně vysokými poplatky, nebo strukturované složitě a bez kvalitního zajištění, ale také velmi rizikové investice nabízené investorům, pro které nejsou vůbec vhodné. Samostatnou kategorií jsou "poradci“ nebo finfluenceři bez odpovídající licence a působící na sociálních sítích, kteří fungují jako zprostředkovatelé těchto produktů.

"Za posledních pět let narostly počty investorů, objemy investic i investiční aktivita prakticky dvojnásobně. To způsobuje, že v investičním prostředí se začala pohybovat řada predátorů, kteří působí na hraně, nebo i za hranou zákona, ale vždy ve snaze získat od investorů co největší obnos za co nejkratší čas na investici, která je v lepším případě pro něj nevhodná nebo nevýhodná, v horším případě o ni celou investor přijde.“ uvádí Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR.

 

Než někam pošlete své peníze, ptejte se sami sebe alespoň na základní kontrolní otázky.

  1. Je riziko reálné a je mi jasně prezentované?
  2. Jsou náklady (poplatky) viditelné a srozumitelné?
  3. Jsou výnos, riziko a náklady vidět zhruba stejně, nebo jedno přehlušuje druhé?

"Ptejte se jednoduše: Kolik mě to stojí a říká mi to vůbec někdo narovinu? A pamatujte, že nákladem nejsou jen poplatky, ale i podstoupené riziko,“ uzavírá Vojtěch Olbrecht.

 

 

Zdroj: Investona

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