Vyprodané Brno patřilo běžcům: ČEZ RunTour nabídla kopce i skvělé výkony

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  16:52
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Brno 14. září 2026 (PROTEXT) - Šestý závod klasické sezony ČEZ RunTour zůstal na Moravě, tentokrát se však přesunul ze středu na jih – do Brna. Téměř 2 měsíce dopředu vyprodaný závod navštívilo v sobotu 12. září u Brněnské přehrady 2000 běžců. Na pěti distancích předváděli v kopcovitém terénu skvělé výkony, volný čas trávili aktivitami připravenými partnery a jako vždy byla radost běžet!

Jak už je zvykem, na závodech, jejichž součástí není POWERADE HALF MARATHON, zahájily závodní den Lupilu dětské běhy. Tratě dlouhé 500 a 1000 metrů prověřily více než 400 nejmladších běžců, kteří do toho šli s velikým nasazením a radostí.

Po doběhnutí dětských závodů přišel na řadu RAJEC RUN 3 KM. Pro své třetí vítězství v sezoně si doběhl Erik Machů (9:42), kterého na nejvyšším stupínku mezi ženami již počtvrté v sezoně doplnila Jana Kovandová (12:02).

Také v Brně se nejvíce běžců rozhodlo vyběhnout v rámci závodu PUMA RUN 5 KM. Mezi 600 účastníky byli nejrychlejší Libor Janda (18:21) a Eva Slavíková (19:41), přičemž oba na této distanci oslavili své druhé vítězství v sezoně. Následoval ČEZ RUN 10 KM, na kterém stejně jako v Olomouci kraloval Jakub Glonek (34:03). Mezi ženami zvítězila Aneta Kovářová (42:13).

„Těší nás obrovský zájem běžců. Téměř všechny závody letošní sezony byly vyprodané, přičemž Brno a Praha, kterou máme teprve před sebou, dokonce několik týdnů dopředu. Je skvělé vidět, že je radost běhat, a my už nyní vyhlížíme příští rok. Registrace na Winter Edition 2027 jsou spuštěné a termíny klasické sezony zůstanou stejné jako letos. Kromě připravovaných novinek, které zveřejníme v nejbližších dnech, budeme také navyšovat kapacity, aby si s námi mohlo zaběhnout co nejvíce lidí,“ říká Klára Hrdličková, manažerka komunikace běžeckých závodů ČEZ RunTour z pořádající agentury VML Czechia.

Celý den nás provázelo krásné počasí pozdního léta a pro běžce bylo připraveno vše tak, aby si závod v druhém největším městě užili co nejvíce. Kromě cateringové zóny od Lidlu mohli závodníci i diváci doplnit energii také na občerstvovacích stanicích, kde byly k dispozici voda Rajec, isotonické nápoje Powerade, ovoce a tyčinky Bombus.

V zázemí nechyběly sprchy, toalety, šatny, RunTour Shop s novým podzimním merchem, Lidl dětská zóna pro nejmladší ani partnerské městečko. V něm na návštěvníky čekal například Powerade s oblíbenou soutěží ve visu a možností doplnit hydrataci, MG s výrobou bannerů na fandění, Bombus s ochutnávkou novinek nebo ČEZ s možností nechat si vytvořit karikaturu.

„S RunTour jsme společně již od roku 2019. Těší nás, že můžeme dlouhodobě podporovat komunitu běžců a aktivní životní styl. Každý, kdo má rád zdravý pohyb, navíc může při sportu ale i obyčejné chůzi přispívat na dobročinné projekty. Stačí si při každém pohybu zapnout aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Funguje jako klasický sport tracker, ve kterém ale navíc sbíráte body, které následně Nadace ČEZ přemění na finanční podporu vybraným projektům,“ říká ředitelka marketingu Skupiny ČEZ Michaela Ziková.

Právě díky Nadaci ČEZ a aplikaci EPP – Pomáhej pohybem podpořil brněnský závod organizaci TyfloCentrum Brno, o. p. s. Podařilo se vybrat krásných 82.000 Kč na akreditovaný kurz zaměřený na práci s lidmi s duševním onemocněním, který absolvuje 25 pracovníků organizace včetně nevidomých lektorů. Kurz jim pomůže lépe pečovat o klienty se zrakovým postižením, kteří se kromě ztráty zraku potýkají také s úzkostmi, depresemi nebo jinými duševními obtížemi. Děkujeme!

Šestý z osmi závodů klasické sezony ČEZ RunTour je za námi a seriál pomalu, ale jistě míří do cílové rovinky. Nejbližší závod nás čeká v nejvzdálenější Žilině, kde se již 26. září poběží druhý závod Rajec RunTour Slovensko a na který si stále můžete zakoupit registraci. Hned následující víkend se na vás budeme těšit v již nyní vyprodané Praze a 17. října také na finále sezony na dostihovém závodišti v Pardubicích. A pokud vás pomyšlení na konec sezony netěší, už nyní jsou otevřené registrace na ČEZ RunTour Winter Edition 2027!

S ČEZ RunTour #JERADOSTBĚŽET i v Praze – těšíme se na vás!

 

O ČEZ RunTour:

ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky. Na naše městské závody se běžci často a rádi vrací pro jejich přátelskou a pohodovou atmosféru, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého – 3, 5 a 10 a na vybraných závodech 21,1 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Klasická ČEZ RunTour navazuje na Winter Edition, která přidává 3 závody v zimním období se zázemím v krytých a vyhřívaných pavilonech. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Novinkou pro rok 2026 je rozšíření RunTour na Slovensko, kde proběhnout závody v Bratislavě a Žilině. Je radost běžet!

Zdroj: ČEZ RunTour

www.run-tour.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

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