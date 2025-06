Výrazná úleva pro Mýto od aut se blíží

Nový šestikilometrový dálniční úsek bude napojen na stávající silnici I/35 provizorními sjezdy, protože navazující části D35 jsou stále ve výstavbě a budou dokončeny až v příštím roce.

Lukáš Horčík, ředitel oblastního závodu a zhotovitel, M-silnice: ‚‚V tuhle chvíli na hlavní trase probíhají pokládky asfaltových krytů, teď jsme na objektu, který je jako vedlejší a bude sloužit po dobu jednoho roku pro převedení dopravy toho obchvatu, kde budou dva kruhové objezdy a tudy bude ta doprava, která bude objíždět Vysoké Mýto, tak zase bude sjíždět na silnici I/35.‘‘

Martin Kupka (ODS), ministr dopravy ČR: ‚‚Ta stavba se opravdu vyvíjí tak, že bude otevřena před koncem letošního roku, aby se sem dostala ta doprava a aby se výrazně ulevilo Mýtu i z hlediska celostátní dopravní sítě, VM představuje jeden z nejzatíženějších úseků.‘‘

Ředitelství silnic a dálnic se v letošním roce chystá otevřít i další úseky D35.

Radek Mátl, generální ředitel, ŘSD: ‚‚Aktuálně stavíme 64 km dálnice D35 ve třech krajích, když začnu v Pardubickém kraji, tak ty stavby pokračují v souladu s harmonogramem, dva úseky budou zprovozněny v letošním roce Janov - Opatovec a úsek u Vysokého Mýta. /pokrč. Ostrov s tunelem zprovozníme v příštím roce, s tím že úsek před úsekem by mohl být v polovině příštího roku. Džbánov - Litomyšl ten termín je zima roku 27, já stále doufám, že se to podaří do Vánoc příštího roku. Zároveň máme v plánu na konci letošního roku zprovoznit i D35 Hořice - Sadová a napojení tohoto úseku na I/35. Úsek Sadová - Plotiště půjde do provozu v příštím roce a letos bychom chtěli ještě zahájit úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi a v příštím roce zahájit obchvat Úlibic.‘‘

Pod taktovkou Pardubického kraje se zároveň připravuje stavba dalšího významného dopravního projektu, a to druhý obchvat Vysokého Mýta, který bude zároveň sloužit jako přivaděč.

Martin Netolický (3PK), hejtman, Pardubický kraj: ‚‚A my bychom měli navázat tzv. stavbou severovýchodního obchvatu, což je přeložka naší silnice II/312 směr na Choceň. Je to přeložka poměrně významná a taky drahá. Je zde přemostění Loučné a zároveň železničního koridoru, čili jenom stavba vyjde na 900 milionů korun a my jsme se dohodli na rozložení financování.‘‘

Výstavba obchvatu by podle aktuálních plánů měla začít v roce 2027.

Zdroj: POLAR televize Ostrava