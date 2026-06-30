Výrobci alkoholu čelí zrychlené době. Novým trendem je uvědomělé pití

Změna priorit u sklenky
Český trh s řemeslnými lihovinami prochází transformací. Konzumenti jsou edukovanější, zajímají se o složení produktů a postupně ustupují od masové produkce směrem k rodinným likérkám. Typickým příkladem této změny je chování zákazníků rodinné likérky Jenčík a dcery z Prádla na Plzeňsku. Její prémiové portfolio, zastoupené ořechovým likérem Ořech/ Prádelský Voříšek nebo bylinnou Vilemínou, vyžaduje odlišný přístup k servisu než běžný party segment.
Tyto nápoje vznikají na základě historického know-how a rodinných receptur. Filozofie pomalého pití spočívá v tom, že člověk věnuje čas objevování jednotlivých chuťových vrstev, které se uvolňují postupně.
Rituál, který vyžaduje klid
Vychutnávání prémiového likéru se stává rituálem, kde hraje roli teplota podávání, tvar sklenice a schopnost nespěchat. Každý doušek má svůj čas, během kterého se v ústech rozvíjí charakter přírodních ingrediencí, ať už jde o zelené vlašské ořechy v Prádelském Voříšku, komplexní bylinnou kompozici Vilemíny nebo svěží, lehounce nahořklá - macerovaná Malina.
„Dnešní svět je přehlcený rychlostí, všechno chceme hned,“ uvádí Hana Jenčíková. „Slow drinking je způsob, jak lidem vrátit schopnost zastavit se a vnímat okamžik. Když investujeme měsíce práce do macerace bylin a zrání likérů, je přirozené, že výsledek vyžaduje stejnou trpělivost i při konzumaci. V našich lahvích je otisk lidské práce, který se nejlépe projevuje právě při pomalém vychutnávání.“
Tento přístup potvrzuje nebývalá úspěšnost v oborových soutěžích. Jen v loňském roce získaly likéry od Jenčíků 7 medailí a letos už si na své konto přibyla další, tentokrát z Londýna. Výsledky prokazují, že tradiční charakter nápojů a důraz na chuťový profil má v moderní gastronomii pevné místo. Základem trendu slow drinking zůstává prosté doporučení: nalít malou sklenku, odložit telefon a vnímat přítomnost.
Zdroj: Jenčík a dcery