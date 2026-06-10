Výrobní závod Bridgestone Poznaň oslavuje výrobu 200 milionů pneumatik

Dvousetmiliontá pneumatika vyrobená v Poznani byla 22“ pneumatika Turanza s technologií ENLITEN, která reprezentuje novou generaci přístupu společnosti Bridgestone ke konstrukci a vývoji pneumatik, jež poskytují vynikající provozní vlastnosti, bezpečnost a komfort při současném snižování dopadů na životní prostředí. Výjimečný okamžik byl oslaven za přítomnosti managementu společnosti včetně Scotta Damona, generálního ředitele společnosti Bridgestone West, Meteho Ekina, prezidenta společnosti Bridgestone EMEA, Emilia Tiberia, technického ředitele společnosti Bridgestone West, a Jaroslawa Woźniaka, ředitele výrobního závodu Bridgestone Poznaň.
„Dvě stě milionů pneumatik je nejen pozoruhodným počtem – především je to důkaz tvrdé práce, nadšení a vášně každého našeho zaměstnance,“ řekl Jarosław Woźniak. „Již více než 28 let vytváříme zde v Poznani tradici inovací a kvality. Tento milník nás motivuje k tomu, abychom i nadále posilovali postavení společnosti Bridgestone jak v našem regionu, tak globálně.“
Výrobní závod Bridgestone Poznaň, založený v roce 1998, je s přibližně 2000 zaměstnanci jedním z největších zaměstnavatelů v tomto regionu a pokračuje v růstu. Závod vyrábí široké portfolio prémiových pneumatik včetně produktů s technologií ENLITEN, nejmodernějším přístupem společnosti Bridgestone k designu pneumatik. Renomované produktové řady vyráběné v Poznani – například Potenza, Turanza, Dueler a Blizzak – jsou vyváženy do více než 40 zemí celého světa. Pneumatiky nalézají uplatnění jak na trzích náhradní spotřeby, tak jako originální výbava automobilů předních automobilových výrobců včetně značek Audi, BMW, Ferrari, Mercedes-Benz a Porsche.
Dosažením 200 milionů vyrobených pneumatik se uzavírá další významná kapitola vývoje výrobního závodu, který oslavoval předchozí milník 150 milionů vyrobených pneumatik v roce 2021. Pokračující růst poukazuje na dynamickou evoluci tohoto výrobního závodu a jeho zásadní roli, kterou hraje při realizaci globální strategie společnosti Bridgestone.
Bridgestone v Evropě, na Středním východě a v Africe (EMEA):
Bridgestone v Evropě, na Středním východě a v Africe (Bridgestone EMEA) je regionální strategickou obchodní jednotkou společnosti Bridgestone Corporation, globálního lídra v oblasti pneumatik a řešení pro trvale udržitelnou mobilitu. Společnost Bridgestone EMEA se sídlem v belgickém Zaventemu má více než 14 000 zaměstnanců a podniká ve 35 zemích svého regionu.
Bridgestone nabízí rozmanité produktové portfolio prémiových pneumatik a vyspělých řešení pro mobilitu. Podnikovou vizí je poskytovat společnosti a zákazníkům přidanou hodnotu jako firma nabízející trvale udržitelná řešení. Významnou roli přitom hraje iniciativa Bridgestone E8 Commitment, která je široce pojatým, globálním závazkem. Bridgestone v něm jasně definuje hodnoty, na jejichž základě dodává své produkty a služby společnosti, zákazníkům a budoucím generacím, a to s pozorností zaměřenou na následujících osm oblastí: energie, ekologie, hospodárnost, rozšíření, ekonomika, emoce, snadnost a posílení postavení. Tyto oblasti jsou kompasem pro usměrňování strategických priorit, rozhodování a dalších kroků ve všech oblastech podnikání.
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Zdroj: Zorka Mašková / AC&C Public Relations s.r.o.