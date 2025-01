Výroční světová tour GREGORIAN v Praze vyprodaná! Nezmeškejte jedinečný koncert v Brně a v Ostravě a oslavte s GREGORIAN čtvrtstoletí na světové scéně! Show plná překvapení a nových efektů přináší výjimečný hudební a vizuální zážitek: zažijte to nejlepší

16:41

Praha 30. ledna 2025 (PROTEXT) - Legendární skupina mnichů GREGORIAN okouzluje svým charismatickým zpěvem už 25 let svět. Výroční turné je nabité tím nejlepším, co fanoušci GREGORIAN milují, a zároveň se mohou těšit na dosud nejlepší show. Pražský koncert je vyprodaný, ale možnost užít si dvouhodinový hudebně vizuální zážitek plný efektů, které vás překvapí a ohromí, je ještě v Brně a v Ostravě. „Nic není zapovězeno – připravili jsme ohně, déšť světel, déšť z jisker, opravdový déšť, konfety, prostě všechno, co by si fanoušci naší show mohli přát,“ směje se autor projektu GREGORIAN, Frank Peterson, který stojí i za výročním turné. „Těch 25 let na scéně je neuvěřitelná jízda a vděčíme za to právě i našim fanouškům, takže tohle je takové poděkování, skrze které jim chceme splnit všechny sny,“ dodává.