Vyšel první český queer román pro dospívající ve formě adventního kalendáře!

Kluci jako my jsou vánoční příběh o první lásce a hledání svého místa v životě. Šestnáctiletý Kryštof se na začátku prosince stěhuje z dětského domova k pěstounům, stává se součástí nové rodiny a sbližuje se s Juliánem. Ten by si nejradši držel odstup, jenže pod jednou střechou je tak snadné ocitnout se blízko...
V předprodeji přímo u Hosta se prodalo 500 výtisků. Pro manželky Pospíšilovy je to sedmá společná kniha. Obě jsou k dispozici pro rozhovor o tom, jak se jim píše ve dvou a proč svůj vánoční příběh pojaly jako adventní kalendář.
Zdroj: Eva Pospíšilová
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60011.