Vyšetření spermiogramu v PRONATALU až do 30. září zdarma

Dnes je mužský faktor hlavní nebo spolupůsobící příčinou většiny případů neplodnosti párů. Přitom mnoho mužů netuší, že jejich plodnost je snížená. Vyšetření na klinikách PRONATAL je rychlé, diskrétní a neinvazivní a dokáže odhalit potíže včas.
„Zájemci si mohou zdarma vyzvednout odběrový kelímek na kterékoli klinice PRONATAL, v lékárnách Pharmacentrum MEDICON nebo fitness centrech Form Factory, vzorek připravit doma a následně jej donést k analýze. Tento postup zajišťuje maximální diskrétnost a pohodlí,“ říká Stanislav Zezulka, Head of PRONATAL Group.
Dlouhodobý pokles kvality spermií potvrzují mezinárodní studie i klinická praxe. Od 70. let klesl celosvětově počet spermií o více než 50 %. Negativně působí životní styl, stres, kouření, obezita i působení toxických látek. Dobrou zprávou však je, že kvalitu spermií lze ve většině případů zlepšit vhodnou změnou životního stylu.
„Uvědomuji si, že problém s neplodností se netýká jen žen, ale i mužů. Proto jsem se rozhodl jít na vyšetření, abych měl jistotu, že budu mít v budoucnu možnost založit rodinu. Oceňuji, že dnes je možné provést odběr v domácím prostředí a vzorek do dvou hodin přinést na kliniku – je to diskrétní a pohodlné,“ říká 37letý muž z Karlovarska, který využil nabídku bezplatného spermiogramu na karlovarské klinice PRONATAL Spa.