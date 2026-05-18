Vyshyvanka Day v Holešovické tržnici popáté již tento čtvrtek!

Vyshyvanka Day je svátek, který se každoročně slaví třetí čtvrtek v květnu a jeho cílem je připomínat a udržovat tradici nošení vyšívaných oděvů – vyshyvanek. Ty patří k nejvýraznějším symbolům ukrajinské kultury a představují spojení historie, řemesla i identity Ukrajinců po celém světě. Pražská akce na tuto tradici navazuje a zároveň ji zasazuje do současného kontextu, kdy představuje ukrajinskou kulturu jako živou součást dnešní evropské společnosti a vytváří prostor pro setkávání české a ukrajinské komunity.
Vyshyvanka, tradiční vyšívaná košile, není pouze folklorním oděvem. V ukrajinské kultuře představuje symbol identity, kontinuity a sounáležitosti. Každý region má vlastní vzory, barvy i ornamenty, které nesou historické a kulturní významy.
Prostor pro setkávání i podporu
Vyshyvanka Day je především komunitní akcí, která propojuje lidi napříč kulturami. Cílem je vytvořit prostředí, kde se mohou potkat Ukrajinci žijící v Česku, Češi podporující Ukrajinu i širší veřejnost. „Akce vznikla před pěti lety v přímé reakci na ruský vpád na Ukrajinu jako projev sounáležitosti a měla sloužit hlavně jako příležitost k setkání, sdílení a aspoň krátkému oddechu od každodenní reality války na Ukrajině. Česko-ukrajinské vazby jsou ale mnohem starší, v Praze dnes podle dostupných údajů žije přibližně 170 tisíc Ukrajinců a pouze polovina z nich sem uprchla před válkou. Vyshyvanka Day je pro nás tak i uznání toho, že Praha je otevřené, kosmopolitní město,“ komentuje Michal Tošovský, programový ředitel Holešovické tržnice.
Gastronomie, hudba, folklor, workshopy i nové aktivity
Program letošního ročníku navazuje na úspěšné formáty z minulých let a zároveň přináší několik výrazných novinek.
Gastronomie
Významnou součástí akce bude gastronomická zóna připravená ve spolupráci se spolkem Archetyp, organizátorem farmářských trhů. Návštěvníci se mohou těšit na ukrajinskou i středoevropskou kuchyni a pečlivě vybrané stánky s kvalitním občerstvením.
Hudba a vystoupení
Hudební program bude letos pestřejší než kdy dřív. Návštěvníci se mohou těšit na:
- dětské sbory,
- buskery, kteří rozezní celý areál,
- ukrajinskou zpěvačku Gapochku, jejíž vystoupení patří k hlavním hudebním lákadlům,
- tradiční i současné hudební formace,
- ukrajinské lidové tance, které se letos objevují v programu poprvé.
Rukodělný market – nově ve vnitřních prostorách haly 24
Rukodělný market připravovaný Organizací pro pomoc uprchlíkům (OPU) letos poprvé proběhne ve vnitřních prostorách haly 24, což umožní rozšíření nabídky i komfortnější prostředí pro návštěvníky. Market představí tradiční i současnou tvorbu inspirovanou ukrajinskými motivy a nabídne i speciální dílny a ukázky tvorby.
Komunitní a vzdělávací program
Vyshyvanka Day představí aktivity ukrajinských spolků a komunitních organizací. Mezi zapojené subjekty patří například:
- ukrajinští skauti PLAST Praha (play zóna pro děti a workshop výroby maskovacích sítí)
- Generation Ukraine s dílnou na výrobu broží
- organizace Locika se svým informačním a podpůrným stánkem
- ukrajinská škola v Praze
- studentské spolky ukrajinských studentů
Novinka: spolupráce s iniciativou Dárek pro Putina
Letošní ročník opět zdůrazňuje podporu Ukrajiny – a nově také díky spolupráci s iniciativou Dárek pro Putina, která na akci představí svůj merchandising a nabídne možnost přispět na konkrétní projekty na podporu obrany Ukrajiny.
Poděkování
Děkujeme mediálnímu partnerovi Českému rozhlasu Rádio Praha za podporu akce.
Vyshyvanka Day 2026
21. května 2026 | 11.00–22.00 hod. Holešovická tržnice, Tržní náměstí
Vstupné: dobrovolné (ve prospěch Organizace pro pomoc uprchlíkům)
Vyshyvanka Day se koná v koprodukci organizací:
- Holešovická tržnice (poskytuje prostor, technické zázemí a komunikaci)
- spolek Archetyp (gastronomická část programu)
- Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) (příjemce dobrovolného vstupného a garant rukodělného marketu)
Na akci se podílí také Velvyslanectví Ukrajiny v České republice, kterému patří poděkování za celkovou podporu akce.
Zdroj: Výstaviště Praha