Vyshyvanka Day v Holešovické tržnici popáté již tento čtvrtek!

Praha 18. května 2026 (PROTEXT) - Holešovická tržnice bude ve čtvrtek 21. května 2026 od 11.00 do 22.00 hostit pátý ročník akce Vyshyvanka Day, mezinárodního svátku oslavujícího ukrajinskou kulturu a tradici vyšívaných košil – vyshyvanek. Celodenní program nabídne gastronomii, hudbu, folklor, rukodělný market, workshopy, prezentace ukrajinských organizací působících v Česku a letos také řadu novinek. Akce se koná na Tržním náměstí a vstupné je dobrovolné. Výtěžek poputuje Organizaci pro pomoc uprchlíkům (OPU).

Vyshyvanka Day je svátek, který se každoročně slaví třetí čtvrtek v květnu a jeho cílem je připomínat a udržovat tradici nošení vyšívaných oděvů – vyshyvanek. Ty patří k nejvýraznějším symbolům ukrajinské kultury a představují spojení historie, řemesla i identity Ukrajinců po celém světě. Pražská akce na tuto tradici navazuje a zároveň ji zasazuje do současného kontextu, kdy představuje ukrajinskou kulturu jako živou součást dnešní evropské společnosti a vytváří prostor pro setkávání české a ukrajinské komunity.

Vyshyvanka, tradiční vyšívaná košile, není pouze folklorním oděvem. V ukrajinské kultuře představuje symbol identity, kontinuity a sounáležitosti. Každý region má vlastní vzory, barvy i ornamenty, které nesou historické a kulturní významy.

Prostor pro setkávání i podporu

Vyshyvanka Day je především komunitní akcí, která propojuje lidi napříč kulturami. Cílem je vytvořit prostředí, kde se mohou potkat Ukrajinci žijící v Česku, Češi podporující Ukrajinu i širší veřejnost. „Akce vznikla před pěti lety v přímé reakci na ruský vpád na Ukrajinu jako projev sounáležitosti a měla sloužit hlavně jako příležitost k setkání, sdílení a aspoň krátkému oddechu od každodenní reality války na Ukrajině. Česko-ukrajinské vazby jsou ale mnohem starší, v Praze dnes podle dostupných údajů žije přibližně 170 tisíc Ukrajinců a pouze polovina z nich sem uprchla před válkou. Vyshyvanka Day je pro nás tak i uznání toho, že Praha je otevřené, kosmopolitní město,“ komentuje Michal Tošovský, programový ředitel Holešovické tržnice.

Gastronomie, hudba, folklor, workshopy i nové aktivity

Program letošního ročníku navazuje na úspěšné formáty z minulých let a zároveň přináší několik výrazných novinek.

Gastronomie

Významnou součástí akce bude gastronomická zóna připravená ve spolupráci se spolkem Archetyp, organizátorem farmářských trhů. Návštěvníci se mohou těšit na ukrajinskou i středoevropskou kuchyni a pečlivě vybrané stánky s kvalitním občerstvením.

Hudba a vystoupení

Hudební program bude letos pestřejší než kdy dřív. Návštěvníci se mohou těšit na:

  • dětské sbory,
  • buskery, kteří rozezní celý areál,
  • ukrajinskou zpěvačku Gapochku, jejíž vystoupení patří k hlavním hudebním lákadlům,
  • tradiční i současné hudební formace,
  • ukrajinské lidové tance, které se letos objevují v programu poprvé.

Rukodělný market – nově ve vnitřních prostorách haly 24

Rukodělný market připravovaný Organizací pro pomoc uprchlíkům (OPU) letos poprvé proběhne ve vnitřních prostorách haly 24, což umožní rozšíření nabídky i komfortnější prostředí pro návštěvníky. Market představí tradiční i současnou tvorbu inspirovanou ukrajinskými motivy a nabídne i speciální dílny a ukázky tvorby.

Komunitní a vzdělávací program

Vyshyvanka Day představí aktivity ukrajinských spolků a komunitních organizací. Mezi zapojené subjekty patří například:

  • ukrajinští skauti PLAST Praha (play zóna pro děti a workshop výroby maskovacích sítí)
  • Generation Ukraine s dílnou na výrobu broží
  • organizace Locika se svým informačním a podpůrným stánkem
  • ukrajinská škola v Praze
  • studentské spolky ukrajinských studentů

Novinka: spolupráce s iniciativou Dárek pro Putina

Letošní ročník opět zdůrazňuje podporu Ukrajiny – a nově také díky spolupráci s iniciativou Dárek pro Putina, která na akci představí svůj merchandising a nabídne možnost přispět na konkrétní projekty na podporu obrany Ukrajiny.

Poděkování

Děkujeme mediálnímu partnerovi Českému rozhlasu Rádio Praha za podporu akce.

 

Vyshyvanka Day 2026

21. května 2026 | 11.00–22.00 hod. Holešovická tržnice, Tržní náměstí

Vstupné: dobrovolné (ve prospěch Organizace pro pomoc uprchlíkům)

 

Vyshyvanka Day se koná v koprodukci organizací:

  • Holešovická tržnice (poskytuje prostor, technické zázemí a komunikaci)
  • spolek Archetyp (gastronomická část programu)
  • Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) (příjemce dobrovolného vstupného a garant rukodělného marketu)

Na akci se podílí také Velvyslanectví Ukrajiny v České republice, kterému patří poděkování za celkovou podporu akce.

 

Zdroj: Výstaviště Praha

