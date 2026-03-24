Vyshyvanka Day v Holešovické tržnici popáté přiblíží nejen ukrajinskou kulturu

Vyshyvanka Day je svátek, který se každoročně slaví třetí čtvrtek v květnu a jeho cílem je připomínat a udržovat tradici nošení vyšívaných oděvů – vyshyvanek. Ty patří k nejvýraznějším symbolům ukrajinské kultury a představují spojení historie, řemesla i identity Ukrajinců po celém světě. Pražská akce na tuto tradici navazuje a zároveň ji zasazuje do současného kontextu – představuje ukrajinskou kulturu jako živou součást dnešní evropské společnosti a zároveň vytváří prostor pro setkávání české a ukrajinské komunity.
Vyshyvanka, tradiční vyšívaná košile, není pouze folklorním oděvem. V ukrajinské kultuře představuje symbol identity, kontinuity a sounáležitosti. Každý region má vlastní vzory, barvy i ornamenty, které nesou historické a kulturní významy.
Prostor pro setkávání i podporu
Vyshyvanka Day je především komunitní akcí, která propojuje lidi napříč kulturami. Cílem je vytvořit prostředí, kde se mohou potkat Ukrajinci žijící v Česku, Češi podporující Ukrajinu i širší veřejnost. „Akce vznikla před pěti lety v přímé reakci na ruský vpád na Ukrajinu jako projev sounáležitosti a měla sloužit hlavně jako příležitost k setkání, sdílení a aspoň krátkému oddechu od každodenní reality války na Ukrajině. Česko-ukrajinské vazby jsou ale mnohem starší, v Praze dnes podle dostupných údajů žije přibližně 170 tisíc Ukrajinců a pouze polovina z nich sem uprchla před válkou. Vyshyvanka Day je pro nás tak i uznání toho, že Praha je otevřené, kosmopolitní město,“ komentuje důležitost akce Michal Tošovský, programový ředitel Holešovické tržnice.
Program: gastronomie, hudba, folklor i workshopy
Program letošního ročníku navazuje na úspěšné formáty z minulých let a zároveň přináší několik novinek.
Gastronomie
Významnou součástí akce bude gastronomická zóna připravená ve spolupráci se spolkem Archetyp, organizátorem farmářských trhů. Návštěvníci se mohou těšit na ukrajinskou i středoevropskou kuchyni a pečlivě vybrané stánky s kvalitním občerstvením.
Hudba a vystoupení
Hudební program nabídne vystoupení dětských sborů, sólistů i hudebních formací z různých žánrů. Součástí programu budou také ukrajinské lidové tance, které letos patří mezi nové prvky programu. Kompletní hudební lineup bude postupně upřesněn před akcí.
Rukodělný market
Velkou roli hraje také rukodělná část akce, kterou připravuje Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU). Market představí tradiční i současnou tvorbu inspirovanou ukrajinskými motivy.
Komunitní a vzdělávací program
Vyshyvanka Day zároveň představí aktivity ukrajinských spolků a komunitních organizací. Mezi zapojené subjekty patří například:
- Ukrajinští skauti Plast Praha;
- ukrajinská škola v Praze;
- studentské spolky ukrajinských studentů.
Novinka: spolupráce s iniciativou Dárek pro Putina
Novinkou letošního ročníku je spolupráce s iniciativou Dárek pro Putina, která na akci představí a nabídne svůj merchandising na podporu Ukrajiny ve válce proti ruské agresi.
Děkujeme mediálnímu partnerovi Českému rozhlasu Rádio Praha za podporu akce.
Vyshyvanka Day 2026
21. května 2026 | 11.00–22.00 hod.
Holešovická tržnice, Tržní náměstí, Praha
Vstupné: dobrovolné (ve prospěch Organizace pro pomoc uprchlíkům)
Vyshyvanka Day se koná v koprodukci organizací:
- Holešovická tržnice – poskytuje prostor, technické zázemí a zajišťuje komunikaci a PR
- spolek Archetyp – připravuje gastronomickou část programu
- Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) – je příjemcem dobrovolného vstupného a garantuje rukodělný market
Na akci se podílí Velvyslanectví Ukrajiny v České republice, kterému patří poděkování za celkovou podporu akce.
Zdroj: Výstaviště Praha
