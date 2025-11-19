Vyškov bude mít novou oční kliniku. Stane se největším lékařským centrem pro dětské pacienty na Moravě

Praha 19. listopadu 2025 (PROTEXT) - Ve středu 26. listopadu se v Brněnské ulici v jihozápadní části Vyškova slavnostně otevře jedna z nejmodernějších očních klinik v Česku. Na více než dvou tisících metrech čtverečních bude v 11 ordinacích působit 12 lékařů. Nová oční klinika Gemini se bude specializovat na operace šedého zákalu, dětské pacienty i estetickou medicínu.

V bezprostřední blízkosti nové kliniky se nachází moderní Retail park Vyškov. Samotná budova kliniky ale k moderním zdaleka nepatřila. Proto začala na jaře loňského roku rozsáhlá, stamilionová rekonstrukce. "Objekt byl postaven v 90. letech, původně byl navržen jako víceúčelová budova, která ale v minulosti neprošla zásadnější rekonstrukcí. Její stav byl pro účely moderní oční kliniky zcela nevyhovující. V březnu 2024 tak začala rekonstrukce budovy a letos v říjnu bylo hotovo. Smyslem navrženého architektonického řešení bylo ve třech patrech objektu vytvořit příjemné prostředí pro pacienty i personál, které neevokuje prostory nemocnice. Zásadními úpravami prošlo i okolí kliniky. Celkové náklady přesáhly částku sto milionů korun," popsal Jiří Mikšík, vedoucí stavebního úseku očních klinik Gemini.

Klinika Gemini není ve Vyškově žádným nováčkem. V roce 2009 navázala na dlouholeté působení očního centra Palánek a od přestěhování v roce 2015 působí v Žerotínově ulici. Její zázemí otevřením nové kliniky nezanikne, zaměří se na léčbu rozšířených očních vad u dětí. "Prostory původní kliniky budou upraveny a využity primárně jako ortoptické cvičebny pro dětské pacienty. Ortoptická oddělení se zabývají léčením pacientů, zejména dětí, s poruchami prostorového vidění – šilháním a tupozrakostí. Touto poruchou je postiženo přibližně pět procent populace a léčení je nezbytné zahájit co nejdříve. Pozitivních výsledků je možné dosáhnout včasným zjištěním, správnou diagnostikou a zahájením léčby vedené lékařem se zvláštní specializací a ortoptistou. Cvičení se provádí na základě doporučení očního lékaře a je vhodné pro děti od tří let," uvedl Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Vybavení nové kliniky v ulici Brněnská bude patřit k nejmodernějším v Česku. "Zakládáme si na tom, aby všechny naše kliniky poskytovaly pacientům ty nejlepší a nejmodernější služby, jaké oční chirurgie aktuálně nabízí. Nová oční klinika ve Vyškově nebude výjimkou. Disponovat bude dvěma moderně vybavenými operačními sály, 11 vyšetřovnami a ortoptickou cvičebnou," vyjmenoval světově uznávaný chirurg.

V čele kliniky zůstává Zuzana Prachařová, která se oční chirurgii věnuje už od roku 1994. Její specializací je operace šedého zákalu a chirurgická léčba očních onemocnění týkajících se sítnice a sklivce. "Nová klinika se bude specializovat na operace šedého zákalu. Těch ročně ve Vyškově provádíme téměř tři tisíce a díky nové klinice budeme v budoucnu schopni pomoci ještě většímu množství pacientů. Kromě toho se nová klinika bude specializovat na dětské pacienty a počítáme s tím, že se stane největším ortoptickým pracovištěm na celé Moravě. Pacientům dále nabídneme zákroky estetické medicíny a plastické operace očních víček. V neposlední řadě budou pacientům sloužit všeobecné oční ambulance. Součástí kliniky bude také oční optika, která nabídne široký výběr dámských, pánských i dětských brýlí. Na základě profesionálního měření zraku zde klientovi vyhotoví brýle přímo na míru," popsala primářka.

Soukromá oční klinika Gemini rozvíjí dlouholetou tradici zlínské oční chirurgie. První klinika byla otevřena ve Zlíně v roce 2003 a v současnosti provozuje klinika v České republice deset pracovišť: ve Zlíně, v Průhonicích u Prahy, Praze-Jinonicích, Českých Budějovicích, Ostravě, Vyškově, Brně, Novém Jičíně a Liberci. Jako jediná česká oční klinika otevřela pracoviště také ve Vídni. Vedle operací zbavujících pacienty potřeby nosit brýle a operací šedého zákalu se na klinikách provádějí i estetické zákroky, jako například plastika horních a dolních víček. Ročně se na klinice provede více než 40.000 zákroků. V současnosti v Gemini pracuje přes 400 zaměstnanců. V čele týmu operatérů stojí světově uznávaný oční chirurg prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR.

 

