Vyšla encyklopedie politických stran

Přes 80 historiků a politologů vedených profesory Jiřím Malířem a Pavlem Markem vytvořilo práci, k níž se bude vracet několik generací zájemců o hlubší porozumění vývoji na české politické scéně. Politické strany česká veřejnost sice nemá příliš v oblibě, avšak v demokratických systémech mají klíčovou a nezastupitelnou roli. Proto bychom měli znát jejich současnost, ale také minulost, vzdálenější, i tu nedávnou.
